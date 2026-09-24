ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζοβάρα

Ο ΠΑΟΚ ενίσχυσε το ρόστερ του στο ανδρικό βόλεϊ με την απόκτηση του Νικόλα Τζοβάρα, με τον 17χρονο διαγώνιο να αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου.

Ο Τζοβάρας, γεννημένος στις 17 Σεπτεμβρίου 2009 και με ύψος 1,98 μ., αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στον Ηρακλή, ενώ είναι διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Κ18, έχοντας συμμετάσχει στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της ηλικιακής κατηγορίας.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα Βόλεϊ Ανδρών ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Νικόλα Τζοβάρα, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένος στις 17/09/2009, ο Νικόλας Τζοβάρας αγωνίζεται ως διαγώνιος και έχει ύψος 198cm.

Σε επίπεδο συλλόγων, τη σεζόν 2024/25 αγωνίστηκε στον ΑΣΠ Ερμή Πατρών, ενώ από την περσινή αγωνιστική περίοδο 2025/26 αγωνίστηκε στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Τζοβάρας έχει ήδη διεθνείς παραστάσεις, καθώς το 2026 συμμετείχε με την Εθνική Ελλάδας U18 στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U18.

Ξεχωριστή εμπειρία στην μέχρι τώρα πορεία του αποτελεί και η παρουσία του έως τον τελικό του Παγκόσμιου Σχολικού Πρωταθλήματος, υπό τις οδηγίες του Βαλάντη Μαμάη, αποκτώντας σημαντικές αγωνιστικές παραστάσεις σε διεθνές επίπεδο.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, ο Νικόλας Τζοβάρας, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου:

«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να αποτελώ πλέον μέλος της οικογένειας του ιστορικού ΠΑΟΚ. Γνωρίζω την ευθύνη που συνοδεύει αυτή τη φανέλα και είμαι έτοιμος να δουλέψω σκληρά, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να κάνω ό,τι χρειάζεται, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο για την εμπιστοσύνη τους. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη δουλειά και να ζήσουμε μαζί μια επιτυχημένη σεζόν. Πάμε ΠΑΟΚ!».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Νικόλα!»