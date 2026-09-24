Σερβία - Ελλάδα: Με Ζίβκοβιτς και Γιόβιτς βασικούς - Οι σκέψεις του Παούνοβιτς για την αποψινή 11αδα

Η Εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται πυρετωδώς για το αποψινό (24/09, 21:45) πολύ δύσκολο και κρίσιμο τεστ απέναντι στη Σερβία στο Βελιγράδι στο «Μαρακανά» στο πλαίσιο της League A του Nations League.

Από τη δική τους πλευρά οι «Αετοί» έχοντας την πίεση της έδρας, έχουν μεγαλύτερο το βάρος του «πρέπει» στους ώμους τους, καθώς η Εθνική μας είναι ο βασικός τους ανταγωνιστής για την υπερπολύτιμη τρίτη θέση που δίνει δυνατό πλασάρισμα για το EURO 2028.

Ο Παούνοβιτς έχει ακόμα μερικά διλλήματα στο μυαλό του, ωστόσο φαίνεται πως σιγά σιγά έχει κατασταλάξει τόσο στον σχηματισμό όσο και στην 11αδα που θα παρατάξει στην πρεμιέρα του ομίλου.

Σύμφωνα με το mozzartsport ο Παούνοβιτς θα κατέβει με σχηματισμό 4-2-3-1, ενώ το πρώτο δίλλημα που αντιμετωπίζει είναι στη θέση του τερματοφύλακα. Οι επιλογές του είναι δύο και αφορούν τους Βάνια Μιλίνκοβιτς Σάβιτς της Νάπολι και Τζόρτζε Πέτροβιτς, με το ρεπορτάζ να δίνει προβάδισμα στο τερματοφύλακα των Ιταλών.

Στο κέντρο της άμυνας σίγουρα θεωρείται η θέση του Στράχινια Πάβλοβιτς, με πιθανότερο παρτενέρ του τον Νεμάνια Γκούντελι, με τον Στράχινια Εράκοβιτς να διεκδικεί κι αυτός τη θέση του στο βασικό σχήμα. Στα άκρα της άμυνας οι επιλογές είναι πιο περιορισμένες με τον Κόστα Νεντέλκοβιτς να έχει προβάδισμα στα δεξιά και τον Άλεξα Τέρζιτς στα αριστερά.

'Οσον αφορά τον χώρο του κέντρου το δίλλημα του Παούνοβιτς είναι αν θα μπορέσει να χωρέσει τόσο τον Τάντιτς όσο και τον Σεργκέι Μιλίνκοβιτς Σάβιτς στην ίδια 11αδα. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός θεωρεί πως μπορεί και έτσι η μεσαία του γραμμή θα μοιάζει κάπως έτσι: Ο Σάσα Λούκιτς με τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς το δίδυμο στον άξονα, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να βρίσκεται στα δεξιά και τον Φίλιπ Κόστιτς στα αριστερά. Έτσι, ο Ντούσαν Τάντιτς θα αγωνιστεί πίσω από τον προωθημένο Λούκα Γιόβιτς.

Υπάρχει και δεύτερο σενάριο στο μυαλό του Παούνοβιτς ωστόσο που θέλει τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς πίσω από τον επιθετικό, με αποτέλεσμα ο Τάντιτς να μετακινείτα στο δεξί άκρο της επίθεσης και τον Ζίβκοβιτς στο αριστερό, μια θέση που όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Σέρβοι «ούτε ο ίδιος θυμάται πότε ήταν η τελευταία φορά που αγωνίστηκε εκει», επομένως το σχήμα αυτό συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες.

Επομένως, η πιθανή 11αδα της Σερβίας έχει ως εξής: Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς – Νεντέλκοβιτς, Γκούντελι, Πάβλοβιτς, Τέρζιτς – Λούκιτς, Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς – Ζίβκοβιτς, Τάντιτς, Κόστιτς – Γιόβιτς.