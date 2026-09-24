Νίκη Βόλου: Έκλεισε ο Βοσνιάδης

Ο Αλέκος Βοσνιάδης που πριν από μόλις μερικές ημέρες αποτέλεσε παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Πανσερραϊκού, έχει ήδη βρει στη Νίκη Βόλου τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και ετοιμάζεται να διαδεχθεί τον Στέλιο Μαλεζά.

Ο έμπειρος τεχνικός θα καθίσει στον πάγκο των «Μπλέ» και η ανακοίνωση του αναμένεται εντός της ημέρας. Πρόκειται για την τρίτη του θητεία στον πάγκο της Νίκης Βόλου. Είχε εργαστεί στη Νίκη Βόλου τη σεζόν 2013-14, οπότε πανηγύρισε την άνοδο στη Super League, ενώ βρέθηκε ξανά στον πάγκο της στο φινάλε της σεζόν 2020-21. Έμεινε ως τον Δεκέμβριο του 2022 και ενώ την αγωνιστική περίοδο 2021-22 τερμάτισε στην 4η θέση.

Η έλευση Βοσνιάδη στη Νίκη Βόλου φέρνει αλλαγές στο οργανόγραμμα, καθώς ο Χρήστος Τζιώρας από τιμ μάνατζερ θα είναι πλέον αθλητικός διευθυντής.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει πως ο Χρήστος Τζιώρας αναλαμβάνει καθήκοντα Αθλητικού Διευθυντή του οργανισμού μας. Ο μέχρι πρότινος τιμ μάνατζερ της ομάδας μας τοποθετείται σε αυτό το πόστο, με στόχο την ανάπτυξη του στρατηγικού μας σχεδιασμού, σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό / αγωνιστικό σκέλος του συλλόγου μας. Ευχόμαστε στον Χρήστο κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, με υγεία.