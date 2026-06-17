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Επίσημο: Στον Πανσερραϊκό ο Αλέκος Βοσνιάδης

Ο Αλέκος Βοσνιάδης ανακοινώθηκε από τον Πανσερραϊκό 

Επίσημο: Στον Πανσερραϊκό ο Αλέκος Βοσνιάδης
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Μετά το «ναυάγιο» με την Athens Kallithea ο Αλέκος Βοσνιάδης ανακοινώθηκε κι επίσημα από τον Πανσερραϊκό.

Τα «λιοντάρια» έχουν ως στόχο την επιστροφή στη Super League και ο πλέον καταλληλότερος είναι ο... μετρ των ανόδων.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Αλέκο Βοσνιάδη, ο οποίος από σήμερα αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας με έναν μοναδικό και ξεκάθαρο στόχο, την άμεση επιστροφή της εκεί που ανήκει, στην Super League!

O πολύπειρος προπονητής με την σφραγίδα… επιτυχίας σε όσες ομάδες έχει συνεργαστεί, προέρχεται από τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα στην Super League 2 με την Καλαμάτα, την ΑΕΛ και την Athens Kallithea, ενώ τα προηγούμενα χρόνια έχει οδηγήσει στην κορυφαία κατηγορία και τους: Απόλλωνα Σμύρνης, Νίκη Βόλου και Κέρκυρα.

Είναι γεννημένος στις 12/04/1961 στην Θεσσαλονίκη και έχει εργαστεί ως προπονητής σε Κισσαμικό, Ηρακλή, Τρίκαλα, Βέροια, Αναγέννηση Επανομής, Εορδαϊκό, Θερμαϊκό Θέρμης και Πολύκαστρο.

Coach, καλώς ήρθες στην οικογένεια των “λιονταριών"».

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