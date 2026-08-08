Μπαρτσελόνα: Συγκινητικό «αντίο» στον πατέρα του Λιονέλ Μέσι

Η ποδοσφαιρική κοινότητα αποχαιρέτησε τον Χόρχε Μέσι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, με τη Μπαρτσελόνα να ξεχωρίζει με το μήνυμά της προς τον Λιονέλ και την οικογένειά του.

Ο καταλανικός σύλλογος, στον οποίο ο Αργεντινός σούπερ σταρ μεγαλούργησε και έγραψε μερικές από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του Χόρχε Μέσι.

Στην ανακοίνωσή της, η Μπαρτσελόνα στάθηκε ιδιαίτερα στην εμπιστοσύνη που έδειξε ο πατέρας του Λιονέλ στον σύλλογο, επιλέγοντας να εμπιστευτεί την ποδοσφαιρική εκπαίδευση του γιου του στη φημισμένη ακαδημία της ομάδας.

Η συγκεκριμένη απόφαση αποτέλεσε την απαρχή μιας μοναδικής διαδρομής, καθώς ο Μέσι εξελίχθηκε μέσα από τη Μασία σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, συνδέοντας για πάντα το όνομά του με την ιστορία της Μπαρτσελόνα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι Καταλανοί θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του Χόρχε Μέσι, αλλά και να αναδείξουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε στην πορεία του γιου του προς την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Το μήνυμα της Μπαρτσελόνα:

«Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Μπαρτσελόνα εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους για την απώλεια του Χόρχε Μέσι, πατέρα του πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα και θρύλου του συλλόγου, Λιονέλ Μέσι. Εκ μέρους ολόκληρης της οικογένειας της Μπάρτσα, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια Μέσι.

Η Μπαρτσελόνα ευχαριστεί τον Χόρχε Μέσι για την αφοσίωσή του στον σύλλογό μας και για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε, αναθέτοντάς μας τα πρώτα και τα πιο ένδοξα χρόνια της ποδοσφαιρικής καριέρας του γιου του, Λίο. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη»