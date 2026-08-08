Παναθηναϊκός: «Μάτια» σε όλη την Ελλάδα – Το νέο οργανόγραμμα της ακαδημίας

Από τη στιγμή που ο Τάκης Φύσσας ανέλαβε την εποπτεία της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού και προστέθηκε η τεχνογνωσία του Θόδωρου Ελευθεριάδη, πολλά έχουν αλλάξει. Το οργανόγραμμα των τμημάτων υποδομής, διαρκώς ενισχύεται. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός έχει πλέον… μάτια σε όλη την Ελλάδα. Για την ανεύρεση ταλέντων που θα ξεχωρίσουν στο μέλλον.

Σε ό,τι αφορά το οργανόγραμμα της Ακαδημίας, δύο από τα νέα πρόσωπα είναι ο Ιάσων Βασιλειάδης και ο Γιάννης Νένος. Ο Ιάσων Βασιλειάδης, προερχόμενος από την πρώτη ομάδα του Βόλου, έχει αναλάβει επικεφαλής του τομέα απόδοσης της Ακαδημίας, ενώ ο Γιάννης Νένος εντάσσεται στο επιτελείο ως προπονητής φυσικής κατάστασης. Οι συγκεκριμένες προσθήκες εντάσσονται στη γενικότερη κατεύθυνση για ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση στην καθημερινή δουλειά της Ακαδημίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή αθλητική ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών και στην προετοιμασία τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε ηλικιακής κατηγορίας.

Οι Βαγγέλης Κωνσταντίνου (βοηθός προπονητή Κ17) και Σταύρος Τζιωρτζιόπουλος (βοηθός προπονητή Κ15) εντάσσονται παράλληλα στο τιμ του Personalised Activation & Orientation, ενός ειδικού προγράμματος που έχει ως στόχο την εξατομικευμένη ανάπτυξη και εξέλιξη των ποδοσφαιριστών. Στο ίδιο πρόγραμμα συμμετέχει και ο Δημήτρης Κατριμπούζας, ο οποίος έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Κ13.

Ο Απόστολης Φουκούλης έχει αναλάβει καθήκοντα αναλυτή στις Κ14 και Κ15, έχοντας παράλληλα ρόλο προπονητή στην Κ10.

Σημαντική προσθήκη στο προπονητικό δυναμικό αποτελεί και ο Ηλίας Κολοβός, ο οποίος έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Κ17. Πρόκειται για μία από τις πλέον κομβικές ηλικιακές βαθμίδες της Ακαδημίας, καθώς αποτελεί σημαντικό στάδιο για την εξέλιξη και την προετοιμασία των ποδοσφαιριστών πριν από τη μετάβασή τους στην Κ19 και, σταδιακά, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Η παρουσία του εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια στελέχωσης των αγωνιστικών τμημάτων με προπονητές που μπορούν να συμβάλουν τόσο στην αγωνιστική όσο και στην ατομική εξέλιξη των παιδιών.

SCOUTING ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην περαιτέρω ενίσχυση του τμήματος scouting, με τη φιλοσοφία να είναι ξεκάθαρη: ο Παναθηναϊκός θέλει να έχει «μάτια» σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε κάθε νεαρός ποδοσφαιριστής με ταλέντο και προοπτική να μπορεί να εντοπίζεται και να αξιολογείται εγκαίρως. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη της ελληνικής επικράτειας, πάντα υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του επικεφαλής του τμήματος scouting της Ακαδημίας, Γιώργου Μακρή.

Ήδη από την περασμένη σεζόν, το τμήμα ενισχύθηκε με την προσθήκη των Γιώργου Φαμέλη και Δημήτρη Ρούσσου, οι οποίοι έχουν ως πεδίο ευθύνης την Αττική. Παράλληλα με τους υπόλοιπους περιφερειακούς scouts που βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στο δίκτυο της Ακαδημίας, τη φετινή σεζόν προστίθενται νέα πρόσωπα, με στόχο να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο η παρουσία του Παναθηναϊκού σε ολόκληρη τη χώρα.

Στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, τον συντονισμό αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τόττας, ο οποίος προέρχεται από τη Σχολή του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη, έχοντας μαζί του τους Γιώργο Προσκυνητόπουλο και Βαγγέλη Σαπουντζή.

Ο Διομήδης Μπαχαδέρογλου αναλαμβάνει την ευθύνη του scouting στη Δυτική Μακεδονία, ενώ ο Δημήτρης Αγουρίδης αναλαμβάνει την αντίστοιχη ευθύνη στην Πελοπόννησο, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την περιφερειακή κάλυψη του δικτύου.

Παράλληλα, στο δίκτυο scouting προστίθεται ο Γιώργος Ριτζάκης από τα Χανιά, ενισχύοντας την παρουσία του Παναθηναϊκού στην Κρήτη.

Η κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι σαφής: η Ακαδημία να συνεχίσει να εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα, τόσο μέσα από την ενίσχυση και την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της όσο και μέσα από τη δημιουργία ενός ακόμη μεγαλύτερου και καλύτερα οργανωμένου δικτύου scouting σε ολόκληρη την Ελλάδα.