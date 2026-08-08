· ΑΕΚ · Καλλιθέα

ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το φιλικό με την Athens Kallithea

Με διάταξη 4-4-2 και τον Βιτάλις να πραγματοποιεί το ανεπίσημο ντεμπούτο του, η ΑΕΚ υποδέχεται την Athens Kallithea στην τελευταία της πρόβα πριν από το Super Cup.

ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το φιλικό με την Athens Kallithea
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε γνωστές τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στο φιλικό με την Athens Kallithea στη Νέα Φιλαδέλφεια, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη της σεζόν.

Ο Σέρβος τεχνικός παρατάσσει την Ένωση σε σχηματισμό 4-4-2, με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα θα αγωνιστούν οι Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πένραϊς.

Στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Βιτάλις θα πραγματοποιήσει το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ, έχοντας δίπλα του τον Καλοσκάμη. Στα άκρα θα κινούνται οι Ζούμπκοφ και Κουτέσα.

Το επιθετικό δίδυμο της Ένωσης αποτελείται από τους Ζίνι και Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσια, Ρότα, Πενράις, Βίντα, Ρέλβας, Βιτάλις, Κουτέσα, Καλοσκάμης, Ζούμπκοφ, Γιόβιτς, Ζίνι.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Στο Λίβερπουλ για ιατρικά και υπογραφές ο Αραούχο»

10:52 EUROLEAGUE

«Πωλείται στην οικογένεια Μπας η Βιλερμπάν»

10:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα 88 έκλεισε ο αρχιτέκτονας του έπους του 2004, Ότο Ρεχάγκελ: Οι ευχές της ΕΠΟ

10:07 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Πάει για βασικός με τη Ναϊμέγκεν ο Ζότα Σίλβα - Τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ ενόψει ρεβάνς

09:46 ΣΠΟΡ

Παγκόσμιο Στίβου Κ20: Στον τελικό των 400μ. με εμπόδια η Ιακωβάκη

09:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βασικός ο Ορτέγκα στην ήττα-σοκ της Ρίβερ από την Τίγκρε

08:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μοναδική στιγμή: Ο Ντε Πολ σκόραρε και αφιέρωσε το γκολ στην οικογένεια του Μέσι (vid)

08:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο Ροσάριο για την κηδεία του πατέρα του ο Μέσι και η οικογένειά του

08:34 EUROBASKET

Εθνική Παίδων: Για την πρώτη της νίκη στο Eurobasket U16 κόντρα στη Γεωργία - Πού θα δείτε τον αγώνα

08:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καρέτσας Vs Τζόλης: Τα «χρυσά» παιδιά της Ελλάδας έρχονται αντιμέτωπα

08:04 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/08) - «Κεντούσε» ο Βιτάλις

07:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Διαιτησία: Ο Τασιόπουλος στο Τρίκαλα – ΑΕΛ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας