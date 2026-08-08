ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το φιλικό με την Athens Kallithea

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε γνωστές τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στο φιλικό με την Athens Kallithea στη Νέα Φιλαδέλφεια, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη της σεζόν.

Ο Σέρβος τεχνικός παρατάσσει την Ένωση σε σχηματισμό 4-4-2, με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα θα αγωνιστούν οι Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πένραϊς.

Στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Βιτάλις θα πραγματοποιήσει το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ, έχοντας δίπλα του τον Καλοσκάμη. Στα άκρα θα κινούνται οι Ζούμπκοφ και Κουτέσα.

Το επιθετικό δίδυμο της Ένωσης αποτελείται από τους Ζίνι και Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσια, Ρότα, Πενράις, Βίντα, Ρέλβας, Βιτάλις, Κουτέσα, Καλοσκάμης, Ζούμπκοφ, Γιόβιτς, Ζίνι.