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ΠΑΟΚ: Ήττα από τη Μπραν και αποκλεισμός από το Champions League

Ο ΠΑΟΚ πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό απέναντι στη Μπραν, όμως ηττήθηκε με 3-2 και αποχαιρέτησε το Women’s Champions League, συνεχίζοντας πλέον στο Europa Cup.

ΠΑΟΚ: Ήττα από τη Μπραν και αποκλεισμός από το Champions League
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Με ψηλά το κεφάλι αποχαιρέτησε ο ΠΑΟΚ το Women’s Champions League, καθώς γνώρισε την ήττα με 3-2 από τη Μπραν σε ένα παιχνίδι με ένταση, ανατροπές και δραματικό φινάλε.

Ο «Δικέφαλος» μπήκε ιδανικά στην αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 12ο λεπτό. Η Λιόπις έκανε εξαιρετική κάθετη πάσα, η Αργυρίου βγήκε απέναντι από την αντίπαλη τερματοφύλακα και με όμορφο πλασέ έγραψε το 1-0 για τις «ασπρόμαυρες».

Η Μπραν αντέδρασε και έφερε το παιχνίδι στα ίσια στο 23’. Η Ζόμερς εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες μέσα στην περιοχή και με πλασέ σε κενή εστία ισοφάρισε σε 1-1, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει πάρει εκ νέου το προβάδισμα πριν από την ανάπαυλα, όμως στο 41’ η Αργυρίου δεν κατάφερε να νικήσει τη Σκόλιουντ, η οποία πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, οι πρωταθλήτριες Νορβηγίας ολοκλήρωσαν την ανατροπή. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η Ζόμερς ξέφυγε από τα μαρκαρίσματα και με εξαιρετικό πλασέ πέτυχε το 2-1.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει και να βρει το γκολ της ισοφάρισης, ανεβάζοντας τις γραμμές του και πιέζοντας για το 2-2.

Ωστόσο, η Μπραν εκμεταλλεύτηκε τους χώρους που δημιουργήθηκαν και στο 93ο λεπτό πέτυχε και τρίτο γκολ. Η Λέιτολα έφυγε στην αντεπίθεση, μετά την ασίστ της Ίσακσεν, και με ψύχραιμο τελείωμα διαμόρφωσε το 3-1.

Οι «ασπρόμαυρες», όμως, δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Στο 96ο λεπτό κέρδισαν πέναλτι, με τη Μήτκου να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να μειώνει σε 3-2.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε στα τελευταία δευτερόλεπτα να φτάσει στην ισοφάριση, όμως δεν υπήρχε πλέον χρόνος για κάτι περισσότερο.

Έτσι, ο «Δικέφαλος» γνώρισε έναν άδοξο αποκλεισμό από το Women’s Champions League, έχοντας ωστόσο πραγματοποιήσει μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια απέναντι σε έναν ιδιαίτερα δυνατό αντίπαλο. Η συνέχεια για τις «ασπρόμαυρες» θα δοθεί πλέον στο Europa Cup.

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