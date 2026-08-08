Εθνική Νεανίδων: «Λύγισε» τη Βουλγαρία και πάει για την 5η θέση στο EuroBasket U18 Β’ Κατηγορίας

Με νίκη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στους αγώνες κατάταξης η Εθνική Νεανίδων, η οποία λύγισε τη Βουλγαρία 67-65 στην Τουλτσέα της Ρουμανίας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ από τα τελευταία λεπτά της δεύτερης περιόδου, όμως δεν τα παράτησε και κατάφερε να κάνει την ανατροπή στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

Η Ζορμπαλά έβαλε την Ελλάδα μπροστά με 64-63, μόλις 57 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ενώ η Τουμπανιάρη με δύο εύστοχες βολές διαμόρφωσε το 66-63 στα 24,3’’.

Η Στανισλάλοβα απάντησε μειώνοντας σε 66-65 στα 8,2’’, με τον Μασλαρινό να καλεί τάιμ άουτ. Μετά την επαναφορά, η Ζορμπαλά κέρδισε φάουλ, όμως αστόχησε και στις δύο βολές.

Η Ελλάδα, ωστόσο, κράτησε την κατοχή και μετά από νέο φάουλ η Ζορμπαλά βρήκε στόχο στη μία από τις δύο βολές, διαμορφώνοντας το τελικό 67-65 και χαρίζοντας στην Εθνική μια πολύτιμη νίκη.

Πλέον, η ελληνική ομάδα στρέφει την προσοχή της στην τελευταία της υποχρέωση στη διοργάνωση, καθώς την Κυριακή (09/08) στις 16:00 θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία, με στόχο την κατάκτηση της 5ης θέσης στο EuroBasket U18 Β’ Κατηγορίας.

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 37-35, 53-51, 65-67.

ΕΛΛΑΔΑ (Μασλαρινός): Κακαρά (3 λάθη), Φουστέρη 4 (0/3 τρίποντα), Προδρομίδη 3 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Χλιαουτάκη 7 (2/9 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Τσιανάκα 11 (1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 λάθη), Βίγκα 11 (1/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 6/7 βολές, 2 ριμπάουντ), Ζορμπαλά 12 (4/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/6 βολές, 2 ριμπάουντ), Υφαντοπούλου 1, Τουμπανιάρη 16 (4/7 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 8/14 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Καμπάκα , Σαμαντά 3, Καβελίδη.