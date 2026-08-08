«Έφυγαν» 1.400 εισιτήρια για Βουλγαρία, θα ζητήσει περισσότερα ο Παναθηναϊκός!

Την Τρίτη 11 Αυγούστου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια. Στη ρεβάνς του 1-1 του ΟΑΚΑ, το οποίο αφήνει ορθάνοιχτους λογαριασμούς για την πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League. Το μόνο σίγουρο είναι πως στη ρεβάνς της Βουλγαρίας, ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι μόνος του!

Οι «πράσινοι» έχουν πάρει 1.600 εισιτήρια, εκ των οποίων τα 1.400 ήδη έχουν βρει κατόχους. Η ζήτηση είναι τεράστια, ειδικά στη βόρεια Ελλάδα. Με πολλούς φίλους του «τριφυλλιού» να θέλουν να ταξιδέψουν για να είναι στο πλευρό της ομάδας τους.

Τα 200 «μαγικά χαρτάκια» που έχουν απομείνει, είναι σίγουρο πως θα εξαντληθούν. Οπότε, για να μην μείνει κανείς χωρίς εισιτήριο, η ΠΑΕ προσανατολίζεται στο να ζητήσει έξτρα από τους Βούλγαρους. Αίτημα που αν γίνει δεκτό, θα φέρει ακόμη Παναθηναϊκούς στις εξέδρες του γηπέδου της Σόφιας.

Όπως φαίνεται λοιπόν, το «τριφύλλι» θα έχει κοντά στους 2.000 υποστηρικτές του στη Βουλγαρία, για ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στις 11 Αυγούστου!