«Θωράκισε» τα μετόπισθεν με Ρισβάνη η ΑΕΛ

Τη φανέλα της ΑΕΛ θα φοράει από τη νέα σεζόν ο Σπύρος Ρισβάνης, με τους «βυσσινί» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 32χρονου κεντρικού αμυντικού.

Με αυτή την κίνηση οι Θεσσαλοί προσθέτουν εγνωσμένη ποιότητα και εμπειρία στα μετόπισθεν ενόψει της απαιτητικής σεζόν που θα βρει την ΑΕΛ στη Super League 2.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Ρισβάνης αγωνίστηκε στην Κύπρο με τα χρώματα της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, καταγράφοντας συνολικά 13 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Στο παρελθόν έχει επίσης αγωνιστεί σε ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Πανιώνιος, Ατρόμητος, Ανόρθωση και Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει στη βυσσινί οικογένεια τον ποδοσφαιριστή Σπύρο Ρισβάνη, ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 1994 στην Καλαμάτα. Ανδρώθηκε στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού όπου έκανε και τις πρώτες εμφανίσεις ως επαγγελματίας (2013-2015). Στη συνέχεια της καριέρας του έπαιξε στον Πανιώνιο, στον Ολυμπιακό, στον Ατρόμητο, στην Ανόρθωση, στη Σλόβαν Μπρατισλάβας και σε άλλες ομάδες της Σλοβακίας και της Κύπρου.

Ο Σπύρος Ρισβάνης φορώντας το εθνόσημο κατέγραψε αρκετές συμμετοχές με την εθνική ομάδα Κ21 και μία φορά με την εθνική ομάδα των ανδρών.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet επισήμως τον υποδέχεται με ευχές για Yγεία κι επιτυχίες με το άλογο στο στήθος.

Καλή αρχή Σπύρο!»