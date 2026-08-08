Απάντησε στις καταγγελίες για Ινφαντίνο η FIFA: «Αναληθείς και δυσφημιστικοί οι ισχυρισμοί»

Άμεση και ιδιαίτερα αυστηρή ήταν η αντίδραση της FIFA στα δημοσιεύματα που εμπλέκουν τον Τζιάνι Ινφαντίνο σε μια υπόθεση από το παρελθόν.

Συγκεκριμένα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς δυσφημιστικούς και εντελώς ανυπόστατους.

Όλα ξεκίνησαν με την βρετανική εφημερίδα «Telegraph», η οποία με δημοσίευμά της υποστήριξε πως ο νυν πρόεδρος της FIFA διατηρούσε σχέση με εργαζόμενη της UEFA κατά τη διάρκεια της θητείας του ως γενικός γραμματέας της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας.

Βάσει του ίδιου δημοσιεύματος, η εν λόγω υπάλληλος φερόταν να έχει λάβει ταχεία προαγωγή με αυξημένες αποδοχές, ενώ κατά την αποχώρησή της από την ομοσπονδία φέρεται να της καταβλήθηκε εξαψήφια αποζημίωση.

Σε επίσημη τοποθέτησή της προς το βρετανικό Μέσο, η FIFA προχώρησε σε ολική διάψευση του ρεπορτάζ, τονίζοντας ότι ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε καταγγελία ή αναφορά για τη συμπεριφορά του Ινφαντίνο από προσωπικό της FIFA ή της UEFA.

Εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας υπογράμμισε πως ο Τζιάνι Ινφαντίνο αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, συμπληρώνοντας ότι οποιοσδήποτε υπαινιγμός για παράβαση κανονισμών ή ακατάλληλη διαγωγή είναι ανυπόστατος και δυσφημιστικός. Παράλληλα, σημειώθηκε πως όλες οι διοικητικές ενέργειες και τα πακέτα αποζημίωσης εγκρίνονταν πάντα από τους αρμόδιους διευθυντές σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.

Θέση για το θέμα πήρε και η UEFA μέσω δήλωσης στο «Sky Sports», επιβεβαιώνοντας πως πράγματι πραγματοποιήθηκε πληρωμή στο συγκεκριμένο πρόσωπο, η οποία κάλυπτε και δίδακτρα για πρόγραμμα MBA σε τοπική σχολή διοίκησης επιχειρήσεων.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη καταβολή έγινε σε απόλυτη συμφωνία με τους εσωτερικούς κανονισμούς που ίσχυαν τότε. Τέλος, η UEFA επισήμανε ότι από το 2016 και μετά το σχετικό θεσμικό πλαίσιο έχει αυστηροποιηθεί σημαντικά, εναρμονιζόμενο πλήρως με τα σύγχρονα πρότυπα διακυβέρνησης μεγάλων οργανισμών.