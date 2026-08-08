Απάντησε στις καταγγελίες για Ινφαντίνο η FIFA: «Αναληθείς και δυσφημιστικοί οι ισχυρισμοί»

Η κόντρα FIFA και UEFA συνεχίζεται με την Παγκόσμια Ομοσπονδία να διαψεύδει τις καταγγελίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον Τζιάνι Ινφαντίνο και μία πρώην... ερωμένη του. 

Απάντησε στις καταγγελίες για Ινφαντίνο η FIFA: «Αναληθείς και δυσφημιστικοί οι ισχυρισμοί»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άμεση και ιδιαίτερα αυστηρή ήταν η αντίδραση της FIFA στα δημοσιεύματα που εμπλέκουν τον Τζιάνι Ινφαντίνο σε μια υπόθεση από το παρελθόν.

Συγκεκριμένα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς δυσφημιστικούς και εντελώς ανυπόστατους.

Όλα ξεκίνησαν με την βρετανική εφημερίδα «Telegraph», η οποία με δημοσίευμά της υποστήριξε πως ο νυν πρόεδρος της FIFA διατηρούσε σχέση με εργαζόμενη της UEFA κατά τη διάρκεια της θητείας του ως γενικός γραμματέας της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας.

Βάσει του ίδιου δημοσιεύματος, η εν λόγω υπάλληλος φερόταν να έχει λάβει ταχεία προαγωγή με αυξημένες αποδοχές, ενώ κατά την αποχώρησή της από την ομοσπονδία φέρεται να της καταβλήθηκε εξαψήφια αποζημίωση.

Σε επίσημη τοποθέτησή της προς το βρετανικό Μέσο, η FIFA προχώρησε σε ολική διάψευση του ρεπορτάζ, τονίζοντας ότι ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε καταγγελία ή αναφορά για τη συμπεριφορά του Ινφαντίνο από προσωπικό της FIFA ή της UEFA.

Εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας υπογράμμισε πως ο Τζιάνι Ινφαντίνο αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, συμπληρώνοντας ότι οποιοσδήποτε υπαινιγμός για παράβαση κανονισμών ή ακατάλληλη διαγωγή είναι ανυπόστατος και δυσφημιστικός. Παράλληλα, σημειώθηκε πως όλες οι διοικητικές ενέργειες και τα πακέτα αποζημίωσης εγκρίνονταν πάντα από τους αρμόδιους διευθυντές σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.

Θέση για το θέμα πήρε και η UEFA μέσω δήλωσης στο «Sky Sports», επιβεβαιώνοντας πως πράγματι πραγματοποιήθηκε πληρωμή στο συγκεκριμένο πρόσωπο, η οποία κάλυπτε και δίδακτρα για πρόγραμμα MBA σε τοπική σχολή διοίκησης επιχειρήσεων.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη καταβολή έγινε σε απόλυτη συμφωνία με τους εσωτερικούς κανονισμούς που ίσχυαν τότε. Τέλος, η UEFA επισήμανε ότι από το 2016 και μετά το σχετικό θεσμικό πλαίσιο έχει αυστηροποιηθεί σημαντικά, εναρμονιζόμενο πλήρως με τα σύγχρονα πρότυπα διακυβέρνησης μεγάλων οργανισμών.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σε συζητήσεις με τη Φενέρμπαχτσε ο Λουκάκου»

15:36 CONFERENCE LEAGUE

«Έφυγαν» 1.400 εισιτήρια για Βουλγαρία, θα ζητήσει περισσότερα ο Παναθηναϊκός!

15:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θλίψη για τον Λιονέλ Μέσι: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Χόρχε

15:09 SUPER LEAGUE

«Σε προχωρημένες επαφές με τον Ντίκμαν ο ΟΦΗ»

15:07 EUROBASKET

Ελλάδα - Ισράηλ 84-89: Δεύτερη ήττα στις λεπτομέρειες για την Εθνική Παίδων

14:47 EUROLEAGUE

Έβανς για Ζαλγκίρις: «Όταν λέω οικογένεια το εννοώ»

14:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Παίκτης της Άρσεναλ ο Μπρούνο Γκιμαράες

14:16 SUPER LEAGUE

Ο Σκίρι και πάλι στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τους Αφρικανούς

13:47 EUROLEAGUE

Υπόκλιση Mundo Deportivo σε Παναθηναϊκό AKTOR: «Μια πεντάδα που τρομάζει ολόκληρη την Ευρώπη»

13:38 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Φουλάρει» για ΤΣΣΚΑ 1948 ο Λιβάι Γκαρσία - Έβγαλε όλο το πρόγραμμα

13:15 SUPER LEAGUE 2

«Θωράκισε» τα μετόπισθεν με Ρισβάνη η ΑΕΛ

12:50 EUROBASKET

Live Streaming: Η δεύτερη «μάχη» της Εθνικής Παίδων στο Eurobasket U16 κόντρα στο Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας