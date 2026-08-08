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«Πάει για το μπαμ με Μπολομπόι η Μάλαγα»

Η Μάλαγα εντυπωσιάζει με τις κινήσεις της στο μεταγραφικό παζάρι, με την ομάδα της Ανδαλουσίας να «τσεκάρει» την περίπτωση του Τζοέλ Μπολομπόι, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Τσέμα Ντε Λούκας.

«Πάει για το μπαμ με Μπολομπόι η Μάλαγα»
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Την περαιτέρω ενίσχυση στην γραμμή των ψηλών της επιθυμεί η Μάλαγα, που μετά τις συμφωνίες με Γουίλι Ερνανγκόμεθ και Αμίν Νουά, θέλει να κάνει δικό της τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, Τζοέλ Μπολομπόι.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο αξιόπιστος Τσέμα Ντε Λούκας, ο Μπολομπόι αποτελεί τον εκλεκτό του Τσους Βιντορέτα για την frontline. Η ίδια πηγή αναφέρει πως ο 32χρονος ήταν ένα από τα ονόματα που είχε πέσει στο τραπέζι για το πρότζεκτ της Βιλερμπάν, πριν αυτό εξελιχθεί στο απόλυτο... φιάσκο.

Συνολικά την περσινή σεζόν, ο Μπολομπόι αγωνίστηκε σε 29 παιχνίδια με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, έχοντας κατά μέσο όρο 6.0 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 0.7 μπλοκ ανά αγώνα σε ABA και EuroLeague.

Η ανάρτηση του Τσέμα Ντε Λούκας:

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