«Πάει για το μπαμ με Μπολομπόι η Μάλαγα»

Την περαιτέρω ενίσχυση στην γραμμή των ψηλών της επιθυμεί η Μάλαγα, που μετά τις συμφωνίες με Γουίλι Ερνανγκόμεθ και Αμίν Νουά, θέλει να κάνει δικό της τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, Τζοέλ Μπολομπόι.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο αξιόπιστος Τσέμα Ντε Λούκας, ο Μπολομπόι αποτελεί τον εκλεκτό του Τσους Βιντορέτα για την frontline. Η ίδια πηγή αναφέρει πως ο 32χρονος ήταν ένα από τα ονόματα που είχε πέσει στο τραπέζι για το πρότζεκτ της Βιλερμπάν, πριν αυτό εξελιχθεί στο απόλυτο... φιάσκο.

Συνολικά την περσινή σεζόν, ο Μπολομπόι αγωνίστηκε σε 29 παιχνίδια με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, έχοντας κατά μέσο όρο 6.0 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 0.7 μπλοκ ανά αγώνα σε ABA και EuroLeague.

Η ανάρτηση του Τσέμα Ντε Λούκας: