Πού θα δείτε την πρόβα τζενεράλε της ΑΕΚ κόντρα στην Athens Kallithea

Στην τελική ευθεία για την επίσημη έναρξη των υποχρεώσεών της μπαίνει η ΑΕΚ.

Η Ένωση δίνει ακόμα ένα φιλικό τεστ προετοιμασίας απέναντι στην Athens Kallithea, πριν ταξιδέψει στην Κρήτη για τη διεκδίκηση του Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 20:30 στην «Αllwyn Arena» και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 3.