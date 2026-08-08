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Πού θα δείτε την πρόβα τζενεράλε της ΑΕΚ κόντρα στην Athens Kallithea

Το τελευταίο της φιλικό παιχνίδι πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων δίνει η ΑΕΚ, φιλοξενώντας στην «Allwyn Arena» την Athens Kallithea. Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης.

Πού θα δείτε την πρόβα τζενεράλε της ΑΕΚ κόντρα στην Athens Kallithea
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Στην τελική ευθεία για την επίσημη έναρξη των υποχρεώσεών της μπαίνει η ΑΕΚ.

Η Ένωση δίνει ακόμα ένα φιλικό τεστ προετοιμασίας απέναντι στην Athens Kallithea, πριν ταξιδέψει στην Κρήτη για τη διεκδίκηση του Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 20:30 στην «Αllwyn Arena» και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 3.

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