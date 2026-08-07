ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος υποδέχθηκε τον Μάγιερ - «Βλέπω το βλέμμα της τίγρης στα μάτια σου»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος υποδέχτηκε τον Λόβρο Μάγιερ, οι δύο τους αντάλλαξαν φανέλες της ΑΕΚ και της εθνικής Κροατίας, με τον διοικητικό ηγέτη της Ένωσης να τονίζει στον διεθνή άσο ότι ο σύλλογος βασίζει πολλά στον ίδιο.

Από την πλευρά του, ο Κροάτης μέσος εμφανίστηκε ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, επισημαίνοντας ότι όλα εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα μέσα σε λίγες ημέρες.

Αναλυτικά ο διάλογος μεταξύ Ηλιόπουλου - Μάγιερ:

Μάριος Ηλιόπουλος: «Λόβρο, Καλώς ήρθες στην Ελλάδα, μια φανταστική χώρα. Με ενημέρωσαν ότι και η Κροατία είναι μια πολύ όμορφη χώρα επίσης».

Λόβρο Μάγιερ: «Ναι, έχουν ομοιότητες».

Μάριος Ηλιόπουλος: Οπότε αν με καλέσεις να έρθω όταν θα είσαι εκεί, θα έρθω. Για να γνωρίσω την όμορφη χώρα σου. Είσαι ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής για εμάς. Αντικατέστησες έναν εξίσου σημαντικό παίκτη που ήρθε στην Ελλάδα και έδωσε την ψυχή του για την ομάδα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Πολύ ενεργητικό. Οπότε βασίζουμε πολλά σε εσένα, αναμένουμε πολλά από εσένα, όχι μόνο επειδή μας αρέσει να αναμένουμε, αλλά επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι είσαι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής και έχεις πολλά να δώσεις στην ομάδα μας.

Οταν συζητούσαμε για εσένα πριν από λίγες ημέρες, ήμουν απευθείας θετικός στο να ενταχθείς στην οικογένειά μας. Στην οικογένεια της ΑΕΚ. Καταλαβαίνω από τα λόγια σου ότι ξέρεις τι εστία ΑΕΚ».

Λόβρο Μάγιερ: «Ναι».

Μάριος Ηλιόπουλος: «Αναμένουμε στο άμεσο μέλλον, πολύ σύντομα, να ξεκινήσεις να κάνεις μαζί της τα βήματα μπροστά προς την επιτυχία που όλοι αναμένουμε και όλοι πιστεύουμε σε αυτήν. Αν θες να πεις και εσύ δύο λόγια».

Λόβρο Μάγιερ: «Ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, σε αυτόν τον καταπληκτικό σύλλογο. Ολα έγιναν πολύ γρήγορα, μέσα σε τρεις τέσσερις ημέρες».

Μάριος Ηλιόπουλος: «Είμαστε πάντα γρήγοροι, σε όλα. Οχι μόνο με την ομάδα ή στα επαγγελματικά μας, αλλά και στα χόμπι μας. Σε όλα είμαστε γρήγοροι».

Λόβρο Μάγιερ: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την σεζόν που έρχεται. Ολα έγιναν γρήγορα, μέσα σε 3-4 ημέρες. Ενας μεγάλος σύλλογος, μια υπέροχη χώρα, μια υπέροχη πόλη. Και ένας από τους λόγους που ήρθα είναι επειδή θέλω και πιστεύω ότι μπορούμε να επαναλάβουμε την περυσινή σεζόν. Να κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε στο Champions League. Οπότε είμαι γεμάτος κίνητρο, όλη η ιστορία είναι καταπληκτική, είμαι πολύ χαρούμενος».

Μάριος Ηλιόπουλος: «Το βλέπω στα μάτια σου ότι είσαι πολύ χαρούμενος».

Λόβρο Μάγιερ: «Ναι, πράγματι».

Μάριος Ηλιόπουλος: «Οταν ήμουν μικρός, είχαμε μια φράση: Το βλέμμα της τίγρης. Βλέπω από τα μάτια σου είσαι ένα πολύ έξυπνο άτομο, οπότε βλέπω το βλέμμα της τίγρης που έχεις στα μάτια σου. Οπότε πάμε γερά.Είπες ότι έχεις κάτι να μου δώσεις. Τι είναι αυτό;».

Λόβρο Μάγιερ: «Είναι η φανέλα της εθνικής Κροατίας».

Μάριος Ηλιόπουλος: «Εχεις αγωνιστεί με αυτήν;»

Λόβρο Μάγιερ: «Ναι, ναι. Κόντρα στην Ισπανία στο Euro».

Μάριος Ηλιόπουλος: «Πολύ ωραία, το νούμερο 7;»

Λόβρο Μάγιερ: «Ναι»

Μάριος Ηλιόπουλος: «Οπότε, εγώ θα σου δώσω bonus τώρα. Μου έδωσες το νούμερο 7, θα σου δώσω το νούμερο 14. Οπότε όλα θα είναι διπλά, εντάξει;»

Λόβρο Μάγιερ: «Ακριβώς»

Μάριος Ηλιόπουλος: «Δεν είναι μόνο αυτό. Από το σύμπαν μερικές φορές προκύπτουν πράγματα. 7 και 14. Αναμένουμε διπλά πράγματα».