Αγγλία: Κατηγορείται για επίθεση ο Άιβαν Τόνεϊ

Ο Άγγλος διεθνής κατηγορείται για επίθεση σε νυχτερινό κέντρο στο Σόχο, όπως ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου. 

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Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο τον επόμενο μήνα. Η κατηγορία αφορά επίθεση που φέρεται να έλαβε χώρα στις 6 Δεκεμβρίου 2025 σε νυχτερινό κέντρο. Η αστυνομία αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της ότι «στον Αϊβαν Τόνεϊ, 30 ετών, από το Νορθάμπτον, απαγγέλθηκε την Πέμπτη 31 Ιουλίου κατηγορία για επίθεση που προκάλεσε σωματική βλάβη. Θα εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο του Γουεστμίνστερ την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου».

Ο Τόνεϊ αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία με την Αλ-Αχλί και σημείωσε 42 τέρματα την περασμένη σεζόν. Επίσης, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της εθνικής Αγγλίας για το Μουντιάλ, αλλά ο πρώην παίκτης της Μπρέντφορντ χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα από τον τεχνικό των «τριών λιονταριών», Τόμας Τούχελ.

«Ο Αϊβαν παραδέχεται την κατηγορία και, μολονότι είναι φυσικά σοκαρισμένος, ανυπομονεί να του δοθεί η ευκαιρία να “καθαρίσει” το όνομά του στο δικαστήριο» ανέφερε εκπρόσωπος Τύπου του Τόνεϊ.

Η ημερομηνία της δίκης του Τόνεϊ είναι δύο ημέρες προτού η εθνική Αγγλίας υποδεχθεί την Ισπανία στο Γουέμπλεϊ (26/9), στο πλαίσιο της πρεμιέρας για τον 3ο όμιλο της League A του Nations League.

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