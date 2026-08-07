· Αργεντινή

Σε δημοπρασία η μπάλα που άγγιξε το «χέρι του Θεού»!

Τέλη Αυγούστου θα δημοπρατηθεί η μπάλα από τον ιστορικό προημιτελικό Αργεντινής – Αγγλίας του 1986, με τα γκολ του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. 

Σε δημοπρασία η μπάλα που άγγιξε το «χέρι του Θεού»!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο πρώτο την… χάιδεψε με το χέρι του. Το «χέρι του Θεού». Στο δεύτερο την… χάιδεψε με το πόδι του, πετυχαίνοντας το ομορφότερο γκολ του αιώνα. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα «μιλούσε» στην μπάλα του προημιτελικού με την Αγγλία, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986.

Η ιστορική μπάλα του Αργεντινή – Αγγλία στο Μουντιάλ του Μεξικό πριν 40 χρόνια, θα δημοπρατηθεί στα τέλη Αυγούστου στις ΗΠΑ. Με την τιμή που θα «πιάσει» να αναμένεται να ξεπεράσει τα 10.000.000 ευρώ!

Ο αμερικανικός οίκος «Heritage Auctions» θα διεξάγει τη δημοπρασία, το διάστημα 21-23 Αυγούστου. Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 2,5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά είναι δεδομένο πως θα φτάσει με άνεση τα 10.

Πριν τέσσερα χρόνια, είχε πωληθεί η φανέλα που φορούσε στο ματς αυτό ο Μαραντόνα, έναντι 9,3 εκατ. δολαρίων. Ποσό ρεκόρ για αθλητικά συλλεκτικά αντικείμενα.

Ο οίκος δημοπρασιών επισημαίνει ότι η αυθεντικότητα του αντικειμένου έχει πιστοποιηθεί από δύο εξειδικευμένες εταιρείες συλλεκτικών αθλητικών ειδών, οι οποίες βασίστηκαν, μεταξύ άλλων και σε φωτογραφικό υλικό της εποχής.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σε συζητήσεις με τη Φενέρμπαχτσε ο Λουκάκου»

15:36 CONFERENCE LEAGUE

«Έφυγαν» 1.400 εισιτήρια για Βουλγαρία, θα ζητήσει περισσότερα ο Παναθηναϊκός!

15:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θλίψη για τον Λιονέλ Μέσι: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Χόρχε

15:09 SUPER LEAGUE

«Σε προχωρημένες επαφές με τον Ντίκμαν ο ΟΦΗ»

15:07 EUROBASKET

Ελλάδα - Ισράηλ 84-89: Δεύτερη ήττα στις λεπτομέρειες για την Εθνική Παίδων

14:47 EUROLEAGUE

Έβανς για Ζαλγκίρις: «Όταν λέω οικογένεια το εννοώ»

14:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Παίκτης της Άρσεναλ ο Μπρούνο Γκιμαράες

14:16 SUPER LEAGUE

Ο Σκίρι και πάλι στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τους Αφρικανούς

13:47 EUROLEAGUE

Υπόκλιση Mundo Deportivo σε Παναθηναϊκό AKTOR: «Μια πεντάδα που τρομάζει ολόκληρη την Ευρώπη»

13:38 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Φουλάρει» για ΤΣΣΚΑ 1948 ο Λιβάι Γκαρσία - Έβγαλε όλο το πρόγραμμα

13:15 SUPER LEAGUE 2

«Θωράκισε» τα μετόπισθεν με Ρισβάνη η ΑΕΛ

12:50 EUROBASKET

Live Streaming: Η δεύτερη «μάχη» της Εθνικής Παίδων στο Eurobasket U16 κόντρα στο Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας