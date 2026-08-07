· Παναθηναϊκός

Κούζμιτς για Διαμαντίδη: «Ήταν απίστευτο το πώς κινούνταν στο παρκέ»

Η δήλωση του Σέρβου που πέρασε απ’ τον Παναθηναϊκό και υπήρξε συμπαίκτης με τον Διαμαντίδη – Τι είπε για τον Αντώνη Φώτση. 

Κούζμιτς για Διαμαντίδη: «Ήταν απίστευτο το πώς κινούνταν στο παρκέ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Όγκνιεν Κούζμιτς φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο παρελθόν και είχε την τύχη να υπάρξει συμπαίκτης με σπουδαία ονόματα. Μεταξύ αυτών ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Αντώνης Φώτσης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «Meridian Sports», μίλησε για τη συνύπαρξη αυτή. Χαρακτηριστικά είπε:

Για τον Διαμαντίδη: «Ο Διαμαντίδης ήταν στην τωρινή μου ηλικία όταν εγώ ήρθα στον Παναθηναϊκό, αλλά το πώς διάβαζε την άμυνα, το πώς κινούνταν στο παρκέ… ήταν απίστευτο. Ήταν ένας παίκτης που μπορούσε να κάνει τη διαφορά».

Για τον Φώτση: «Θα αδικήσω κάποιον αν δεν τον βάλω. Ξέχασα και τον μεγάλο Αντώνη Φώτση… Τι χέρι είχε».

COMMENTS
LATEST NEWS
15:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σε συζητήσεις με τη Φενέρμπαχτσε ο Λουκάκου»

15:36 CONFERENCE LEAGUE

«Έφυγαν» 1.400 εισιτήρια για Βουλγαρία, θα ζητήσει περισσότερα ο Παναθηναϊκός!

15:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θλίψη για τον Λιονέλ Μέσι: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Χόρχε

15:09 SUPER LEAGUE

«Σε προχωρημένες επαφές με τον Ντίκμαν ο ΟΦΗ»

15:07 EUROBASKET

Ελλάδα - Ισράηλ 84-89: Δεύτερη ήττα στις λεπτομέρειες για την Εθνική Παίδων

14:47 EUROLEAGUE

Έβανς για Ζαλγκίρις: «Όταν λέω οικογένεια το εννοώ»

14:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Παίκτης της Άρσεναλ ο Μπρούνο Γκιμαράες

14:16 SUPER LEAGUE

Ο Σκίρι και πάλι στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τους Αφρικανούς

13:47 EUROLEAGUE

Υπόκλιση Mundo Deportivo σε Παναθηναϊκό AKTOR: «Μια πεντάδα που τρομάζει ολόκληρη την Ευρώπη»

13:38 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Φουλάρει» για ΤΣΣΚΑ 1948 ο Λιβάι Γκαρσία - Έβγαλε όλο το πρόγραμμα

13:15 SUPER LEAGUE 2

«Θωράκισε» τα μετόπισθεν με Ρισβάνη η ΑΕΛ

12:50 EUROBASKET

Live Streaming: Η δεύτερη «μάχη» της Εθνικής Παίδων στο Eurobasket U16 κόντρα στο Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας