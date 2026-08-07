Κούζμιτς για Διαμαντίδη: «Ήταν απίστευτο το πώς κινούνταν στο παρκέ»

Ο Όγκνιεν Κούζμιτς φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο παρελθόν και είχε την τύχη να υπάρξει συμπαίκτης με σπουδαία ονόματα. Μεταξύ αυτών ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Αντώνης Φώτσης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «Meridian Sports», μίλησε για τη συνύπαρξη αυτή. Χαρακτηριστικά είπε:

Για τον Διαμαντίδη: «Ο Διαμαντίδης ήταν στην τωρινή μου ηλικία όταν εγώ ήρθα στον Παναθηναϊκό, αλλά το πώς διάβαζε την άμυνα, το πώς κινούνταν στο παρκέ… ήταν απίστευτο. Ήταν ένας παίκτης που μπορούσε να κάνει τη διαφορά».

Για τον Φώτση: «Θα αδικήσω κάποιον αν δεν τον βάλω. Ξέχασα και τον μεγάλο Αντώνη Φώτση… Τι χέρι είχε».