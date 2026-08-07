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ΠΑΟΚ: Τούρκικα σενάρια για «ζεστό» ενδιαφέρον Γαλατάσαραϊ για Κωνσταντέλια

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ στη γειτονική χώρα, η «Τσιμ Μπομ» θέλει δανεικό τον νεαρό άσο του «Δικέφαλου», με οψιόν αγοράς. 

ΠΑΟΚ: Τούρκικα σενάρια για «ζεστό» ενδιαφέρον Γαλατάσαραϊ για Κωνσταντέλια
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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, είναι το πιο «hot» όνομα του ΠΑΟΚ. Ο νεαρός άσος του «Δικέφαλου» κάνει… θαύματα στο χορτάρι κι εδώ και καιρό δεν έχει περάσει απαρατήρητο το γεγονός από ευρωπαϊκά κλαμπ. Τα σενάρια πολλά, η διάθεση του ίδιου να φύγει από τη Θεσσαλονίκη, μικρή.

Φάνηκε και την περασμένη σεζόν, όταν ήταν με το ένα πόδι στη Γερμανία, αλλά τελικά γύρισε πίσω, μετά και τις κινήσεις του Ιβάν Σαββίδη.

Σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ από την Τουρκία τώρα, στους ενδιαφερόμενους προστίθεται και η Γαλατάσαραϊ. Το «EnoSports» συγκεκριμένα, μέσω του δημοσιογράφου Ζεκί Ουζουντουρουκάν, αποκάλυψε πως έχει ήδη κατατεθεί πρόταση για δανεισμό του «Ντέλια» από την «Τσιμ Μπομ». Στην οποία πρόταση προβλέπεται και οψιόν αγοράς.

Στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ δεν αναφέρεται τίποτα για την αντίδραση του ΠΑΟΚ σε αυτό, ή την πιθανή πρόθεση του παίκτη. Το μόνο δεδομένο είναι πως οι Τούρκοι τα τελευταία χρόνια ειδικά, έχουν τεράστια κεφάλαια για μεταγραφικές κινήσεις. Όπως φάνηκε πρόσφατα και με τη μετακίνηση του Σαλάχ στην Τραπεζούντα.

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