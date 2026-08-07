ΠΑΟΚ: Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Μεϊτέ – Το μήνυμά του

Ο Σουαλιό Μεϊτέ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου. Όπως ήταν ήδη γνωστό, είχε αποφασιστεί ο έμπειρος χαφ να προχωρήσει σε επέμβαση για να απαλλαγεί μια και καλή απ’ το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε. Κάτι που έκανε.

Η επέμβαση κύλησε ομαλά και πήγε καλά, όπως έγραψε και ο ίδιος ο Γάλλος. Ευχαριστώντας τους γιατρούς, αλλά και τους φιλάθλους για τη συμπαράστασή τους.

Το μήνυμα του Μεϊτέ:

«Μια σύντομη ενημέρωση.

Η επέμβαση πήγε καλά. Ευχαριστώ τον γιατρό και ολόκληρη την ιατρική ομάδα για τη δουλειά τους.

Τώρα θα μείνω εκτός δράσης για μερικούς μήνες, όμως στόχος μου είναι να απαλλαγώ επιτέλους από τα προβλήματα που με ταλαιπωρούν και να επιστρέψω ακόμα πιο δυνατός.

Ευχαριστώ τους φιλάθλους που μου έστειλαν μηνύματα στήριξης τις τελευταίες ημέρες. Πραγματικά με βοήθησαν να ξεπεράσω αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Να είστε σίγουροι ότι θα σας το ανταποδώσω εκατονταπλάσια.

Sou»