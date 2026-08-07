Eurobasket U16: «Περίπατος» της Εθνικής Κορασίδων με +42 επί της Ιρλανδίας

Με το... δεξί μπήκε η Εθνική Κορασίδων στην πρεμιέρα της στο Ευρωμπάσκετ U16 (Β), το οποίο διεξάγεται στα Ιωάννινα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συνέτριψε την Ιρλανδία με 78-36 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Ελλάδα μπροστά με 38-18. Η Εθνική είχε εξαιρετικά ποσοστά από τα 6,75μ., με 6/13 τρίποντα (48,15%), ενώ εκμεταλλεύτηκε σε μεγάλο βαθμό τα λάθη της Ιρλανδίας, παίρνοντας 22 πόντους από τις αντίπαλες απώλειες κατοχών.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα δεν άλλαξε. Η ελληνική ομάδα συνέχισε να αυξάνει τη διαφορά, η οποία ξεπέρασε και τους 30 πόντους (27-57, 28’10’’), φτάνοντας τελικά σε μία άνετη επικράτηση με 78-36.

Επόμενη αντίπαλος της Εθνικής είναι η Δανία, στην αναμέτρηση που θα διεξαχθεί το Σάββατο (8/8, 19:30) στο «Σιδέρης Καραδήμας».

Δεκάλεπτα: 7-25, 18-38, 29-61, 36-78

ΕΛΛΑΔΑ (Ανδρεοπούλου): Κυναμέα 2, Μηλιτσοπούλου 5 (1), Τουλούπη 2, Βουγιούκα 2, Σκούμα, Χουσελά 12 (4), Μπεκίρι 7, Λάσκαρη 8, Μαλλιαρού 3 (1), Μανάβη 13 (2), Ιτόγια 18 (2), Βλάχου 6.