Μπράουν: «Όταν έμαθα για την ανταλλαγή, πέταξα το κινητό στην άλλη άκρη του δωματίου»

Ο All-Star φόργουορντ Τζέιλεν Μπράουν δήλωσε πως «δεν εξεπλάγη ιδιαίτερα» όταν έμαθε ότι ανταλλάχθηκε από τους Μπόστον Σέλτικς στους μεγάλους αντιπάλους τους, τους Φιλαδέλφεια 76ερς, καθώς στα δέκα χρόνια που πέρασε στη Βοστώνη είχε ακούσει αμέτρητες φορές το όνομά του σε σενάρια ανταλλαγών.

Παραδέχθηκε, όμως, ότι απογοητεύτηκε από τον τρόπο και την επικοινωνία των Σέλτικς στη διαδικασία.

«Όταν έμαθα για την ανταλλαγή μου, πέταξα το κινητό μου στην άλλη άκρη του δωματίου», είπε ο Μπράουν στην παρουσίασή του από τους 76ερς το απόγευμα της Πέμπτης.

Λίγο αργότερα, ο γκαρντ της Φιλαδέλφεια Ταϊρίς Μάξεϊ επικοινώνησε μαζί του και του είπε: «Ξέρω ότι συμβαίνουν πολλά αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε ενθουσιασμένοι που σε έχουμε μαζί μας».

«Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν πόσο μεγάλη είναι η ευκαιρία που έχουμε, αλλά πρέπει να δουλέψουμε γι' αυτήν», τόνισε ο Μπράουν. «Η προσοχή μου είναι στη δουλειά, να κερδίσω τον σεβασμό της πόλης, του προπονητικού επιτελείου και όλων στην ομάδα».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, που κράτησε περίπου 25 λεπτά, ο Μπράουν επέμεινε ότι κοιτάζει μόνο το μέλλον και την προοπτική των 76ερς, οι οποίοι απέκτησαν επίσης τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία του NBA, ΛεΜπρόν Τζέιμς, ως ελεύθερο, αφήνοντας πίσω όσα έγιναν με τους Σέλτικς.

«Επιλέγω να επικεντρώνομαι σε αυτά που μπορώ να ελέγξω. Αυτό το καλοκαίρι ξεπεράστηκαν κάποια όρια. Ένιωσα ότι κάποιοι επιτέθηκαν ακόμη και στον χαρακτήρα μου. Κάποιος έφτασε στο σημείο να πει ότι έχω κάποια ασθένεια», δήλωσε, αναφερόμενος στην απόφαση των Σέλτικς να τον συμπεριλάβουν σε συζητήσεις ανταλλαγής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πριν τελικά τον παραχωρήσουν στους 76ερς, που τους απέκλεισαν στον πρώτο γύρο των περσινών playoffs.

«Ήταν μια τρελή μετάβαση, αλλά τίποτα δεν με εξέπληξε πραγματικά. Υπήρχαν συζητήσεις τόσο δημόσια όσο και μέσα στον οργανισμό. Και φυσικά το να ανταλλάσσεσαι σε μια ομάδα που ήταν αντίπαλός σου για δέκα χρόνια ήταν κι αυτό μια διαδικασία.

«Έγιναν πολλά, αλλά αυτό συμβαίνει κάθε μέρα σε πολλούς ανθρώπους. Αλλάζουν πόλη, μετακομίζουν, συνεχίζουν τη ζωή τους. Δεν παραπονιέμαι. Έτσι έχουν τα πράγματα και προχωράμε».

Ο Μπράουν αποκάλυψε επίσης ότι από τη στιγμή της ανταλλαγής μιλά ή ανταλλάσσει μηνύματα καθημερινά με τους νέους συμπαίκτες του, ξεχωρίζοντας τον Ταϊρίς Μάξεϊ, τον δευτεροετή γκαρντ Βι Τζέι Έτζκομπ, τον πρώην MVP Τζόελ Εμπίντ και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, οι οποίοι τον καλωσόρισαν και τον έκαναν να αισθανθεί μέλος της ομάδας.

Παράλληλα, αναγνώρισε πως η νέα ομάδα θα χρειαστεί να διαχειριστεί πολλές ισχυρές προσωπικότητες.

«Υπάρχουν πολλοί παίκτες με ταλέντο και εγωισμό. Για να κερδίσεις, όμως, πρέπει να κάνεις θυσίες, να υπάρχει εμπιστοσύνη και επικοινωνία. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος από την πρώτη μέρα. Να πω γιατί βρίσκομαι εδώ και τι θέλω να πετύχω. Θέλω να νικήσω και όλοι μαζί να βρούμε τον τρόπο να λειτουργήσουμε με σεβασμό».

Ο Μπράουν πρόσθεσε ότι ανυπομονεί να μάθει από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

«Θέλω να είμαι ο πρώτος στο γήπεδο, να δουλεύω στο βίντεο και να μάθω όσα περισσότερα μπορώ από τον ΛεΜπρόν, τόσο για όσα έχει περάσει μέσα στο παρκέ όσο και έξω από αυτό. Λατρεύω να μαθαίνω και ανυπομονώ να απορροφήσω κάθε γνώση που μπορεί να μου προσφέρει».

«Για να είμαι ειλικρινής, το έχω αφήσει πίσω μου», είπε ο Μπράουν όταν ρωτήθηκε για τις πρόσφατες δηλώσεις του στο Twitch, όπου είχε αναφέρει ότι ένιωσε έλλειψη σεβασμού από τους Σέλτικς στον τρόπο που διαχειρίστηκαν τις συζητήσεις για την ανταλλαγή του.

«Ίσως κάποια μέρα αποκαλυφθούν όλες οι λεπτομέρειες και όσα έγιναν στο παρασκήνιο. Υπάρχουν πολλές εικασίες, αλλά δεν αισθάνομαι την ανάγκη να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Είμαι συγκεντρωμένος μόνο σε ό,τι έχω μπροστά μου».

Όσο για τη σχέση του με τον Τζέισον Τέιτουμ, ο Μπράουν αποκάλυψε ότι δεν έχουν μιλήσει ιδιαίτερα μετά την ανταλλαγή, αλλά ξεκαθάρισε πως από τη δική του πλευρά υπάρχει μόνο σεβασμός.

«Κατακτήσαμε μαζί ένα πρωτάθλημα. Όταν έχεις ζήσει κάτι τέτοιο με κάποιον, δημιουργείται ένας δεσμός και μια κοινή κληρονομιά. Σε κάθε σχέση υπάρχουν καλές και κακές στιγμές, αλλά από τη δική μου πλευρά υπάρχει μόνο σεβασμός. Εκτός από τις φορές που θα παίζει απέναντι στους 76ερς, εύχομαι να τα πηγαίνει καλά. Για μένα όλα βασίζονται στον σεβασμό».