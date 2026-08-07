Παναθηναϊκός: Πιθανές εκπλήξεις στις μεταγραφές!

Η προσθήκη του Λιβάι Γκαρσία, ήταν η τελευταία μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Με τον Αύγουστο να φτάνει στα μέσα του, όμως, οι «πράσινοι» είναι δεδομένο πως ακόμη απέχουν από την ολοκλήρωση του σχεδιασμού τους. Ο οποίος δεν αποκλείεται να κρύβει και εκπλήξεις.

Είναι δεδομένη η προσθήκη ενός χαφ, για τον οποίο γίνονται προσπάθειες να είναι ποδοσφαιριστής που θα κάνει τη διαφορά. Όπως έγραψαν στην Αγγλία, θέμα Γένσεν δεν μοιάζει να υπάρχει. Όμως το «τριφύλλι» αναζητά κάποιον τέτοιου βεληνεκούς, για να γίνει το σημείο αναφοράς στον άξονα.

Παράλληλα, οι «πράσινοι» δεν θα ήταν αρνητικοί σε ενδεχόμενες προτάσεις για Τσιριβέγια ή ακόμη και για Τσέριν. Άλλωστε, τα Σέρβικα σενάρια για τον νεαρό Ούγκρεσιτς της Παρτιζάν, δεν είναι εκτός πραγματικότητας. Με τον ταλαντούχο χαφ να αποτελεί στόχο, κυρίως ως κίνηση με προοπτική εξέλιξης.

Πάντα «ανοιχτό» παραμένει το θέμα του στόπερ. Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά αν βρουν μια καλή πρόταση, θα παραχωρηθούν. Εκεί το «τριφύλλι» θέλει να προσθέσει έναν ξένο στόπερ ως έξτρα λύση στις επιλογές του Νίστρουπ. Καθώς μοιάζουν να υπολογίζονται σε πρώτο πλάνο, οι Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν και Κάτρης.

Τέλος, δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο ακόμη και για τον Πελίστρι. Ο Λιβάι Γκαρσία προστέθηκε στο ρόστερ περισσότερο ως δεξιός εξτρέμ, όμως αν ο Ουρουγουανός προσελκύσει ενδιαφέρον και τελικά προχωρήσει κάποια πώληση, τότε θα υπάρχει ετοιμότητα για κάλυψη του κενού με έναν ποιοτικό ακραίο.

Κοντεύοντας τη συμπλήρωση του πρώτου δεκαημέρου του Αυγούστου, αρκετά μέτωπα είναι ανοιχτά για τον Παναθηναϊκό και καμία εξέλιξη δεν πρέπει να προκαλέσει έκπληξη.