Δόξα Λευκάδας: Ενίσχυση με Τζος Σάρμα

Με ένα ξεχωριστό βίντεο ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού ψηλού η ομάδα της Λευκάδας. 

Δόξα Λευκάδας: Ενίσχυση με Τζος Σάρμα
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Η Δόξα Λευκάδας ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζος Σάρμα, ο οποίος θα ενισχύσει μέσα στη ρακέτα τους νησιώτες στη νέα σεζόν, κατά την οποία η ομάδα θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Αμερικανοβρετανός σέντερ έχει ύψος 2,13μ., ενώ την παρελθούσα σεζόν αγωνίστηκε στην Ιαπωνία για λογαριασμό της Καγκοσίμα Ρεμπνίσε. Έπαιξε την τετραετία 2015-19 στο κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών με το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στο Βέλγιο με τη Σαρλερουά, στην Πολωνία με τη Σταρτ Λούμπλιν και στην Ισπανία με τη Φουενλαμπράντα, πριν επιστρέψει στην Πολωνία για λογαριασμό της Τρεφλ Σόποτ. Τη διετία 2022-24 φόρεσε τη φανέλα των Λόντον Λάιονς, ενώ πέρασε τη σεζόν 2024-25 στην Τουρκία με την Μπούρσασπορ, πριν μετακομίσει στην Ιαπωνία.

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