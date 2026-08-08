Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (08/08) - «Κόλπο» για Πουέρτα

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (08/08).

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (08/08) - «Κόλπο» για Πουέρτα
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«Τούρμπο» στη... μηχανή. Ο Λιβάι Γκαρσία ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να του δίνει πιθανότατα φανέλα βασικού στο κρίσιμο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια.

Κίνηση για τον 23χρονο χαφ Γκουστάβο Πουέρτα ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, με τον Κολομβιανό να μοιάζει θετικός σε μια πιθανή μετακίνησή του στον Πειραιά από τη Ρασίνγκ Σανταντέρ. Στα 20 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Ισπανών.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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