Πού θα δείτε το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής Παίδων στο Eurobasket U16 κόντρα στο Ισραήλ
Η Εθνική Παίδων δίνει το δεύτερο της παιχνίδι στη φάση των ομίλων του EuroBasket U16, αντιμετωπίζοντας το Ισραήλ στην Οραντέα της Ρουμανίας. Δείτε την ώρα έναρξης και πού θα παρακολουθήσετε την αναμέτρηση.
Με το... αριστερό ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket U16 η Εθνική Παίδων, γνωρίζοντας την ήττα στην παράταση από την Ισπανία στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του τουρνουά.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει για την δεύτερη αγωνιστική το Ισραήλ (8/8, 13:00), θέλοντας να πάρει τη νίκη και να ανακάμψει από το στραβοπάτημα της πρεμιέρας κόντρα στη «ρόχα».
Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το επίσημο κανάλι της FIBA στο Youtube, όπως γίνεται για όλα τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στην Οραντέα της Ρουμανίας.