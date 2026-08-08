Πού θα δείτε το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής Παίδων στο Eurobasket U16 κόντρα στο Ισραήλ

Με το... αριστερό ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket U16 η Εθνική Παίδων, γνωρίζοντας την ήττα στην παράταση από την Ισπανία στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του τουρνουά.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει για την δεύτερη αγωνιστική το Ισραήλ (8/8, 13:00), θέλοντας να πάρει τη νίκη και να ανακάμψει από το στραβοπάτημα της πρεμιέρας κόντρα στη «ρόχα».

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το επίσημο κανάλι της FIBA στο Youtube, όπως γίνεται για όλα τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στην Οραντέα της Ρουμανίας.