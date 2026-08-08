Ήττα και αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στο 1000αρι του Τορόντο από την Γκοφ

Την ήττα με 2-0 σετ από την Κόκο Γκοφ γνώρισε η Μαρία Σάκκαρη στον τρίτο γύρο του Τορόντο, μένοντας εκτός συνέχειας από τη διοργάνωση.

Ήττα και αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στο 1000αρι του Τορόντο από την Γκοφ
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Τέλος στην πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο Τορόντο έβαλε η Κόκο Γκοφ. Η Αμερικανίδα έκαμψε με 2-0 σετ (6-1, 6-4) την αντίσταση της Ελληνίδας πρωταθλήτριας, αποκλείοντάς την από τη συνέχεια του τουρνουά.

Η Γκοφ κυριάρχησε από το πρώτο κιόλας σετ και εκμεταλλευόμενη τα προβλήματα της Σάκκαρη στο σερβίς προηγήθηκε γρήγορα με 4-0. Παρά την πολύ μικρή αντίδραση της Μαρίας, το Νο. 4 της παγκόσμιας κατάταξης έκλεισε το σετ σε μόλις 24 λεπτά (6-1).

Στο δεύτερο σετ, η εικόνα της Σάκκαρη βελτιώθηκε, ωστόσο η Γκοφ βρήκε ξανά λύσεις με διαδοχικά break, φτάνοντας μέχρι το 5-1. Στο σημείο εκείνο η Ελληνίδα έβγαλε μαχητικότητα, πραγματοποίησε αντεπίθεση διαρκείας μειώνοντας σε 5-4, αλλά η αντίπαλός της παρέμεινε ψύχραιμη, κράτησε το σερβίς της και σφράγισε τη νίκη σε 76 λεπτά.

Αυτή ήταν η τέταρτη σερί νίκη για τη 20χρονη απέναντι στη Σάκκαρη, ανεβάζοντας το μεταξύ τους ρεκόρ στο 7-5 σε συνολικά 12 αναμετρήσεις.

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