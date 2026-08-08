Ενίσχυση στην άμυνα για τη Λίβερπουλ: «Κλείνει» τον Αραούχο από τη Μπαρτσελόνα

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της μεταγραφικής περιόδου ολοκληρώνει η Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «κόκκινοι» έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Ρόναλντ Αραούχο με τη μορφή μονοετούς δανεισμού, θωρακίζοντας τα μετόπισθεν, ενώ παράλληλα ενισχύονται σε μία θέση που... πονούσαν έπειτα από την αποχώρηση του Ίμπου Κονατέ για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τη μετακίνηση ενέκρινε και ο αθλητικός διευθυντής των «μπλαουγκράνα», Ντέκο, καθώς η επιθυμία του ίδιου του Ουρουγουανού στόπερ να αγωνιστεί στην Premier League υπήρξε καταλύτης για να προχωρήσει το deal.

Κάπως έτσι, 14 ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη του πρωταθλήματος, η Λίβερπουλ προσθέτει ποιότητα, δύναμη και ηγετικά στοιχεία με τον ερχομό του 27χρονου κεντρικού αμυντικού.

Πλέον, απομένουν μόνο τα τυπικά (ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές) ώστε να επισημοποιηθεί ένα από τα πιο ηχηρά «μπαμ» του φετινού καλοκαιριού.