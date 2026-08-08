Άνοιξε λογαριασμό στην Πορτογαλία ο Κούτσιας (pic)

Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε τη σεζόν στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα ο Γιώργος Κούτσιας.

Ο Έλληνας επιθετικός συνδύασε το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Φαμαλικάο, σκοράροντας το πρώτο του γκολ στην ισοπαλία της ομάδας του με την Εστορίλ εκτός έδρας.

Ο 23χρονος ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ για τη Φαμαλικάο έπειτα από ασίστ του Ζιλ Ντίας, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν εντέλει στο 72' με τον Μπεγκραουί για να διαμορφώσουν το τελικό 1-1.

Παράλληλα, ο Κούτσιας απέσπασε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του αγώνα, σφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη του εμφάνιση στην Ιβηρική χερσόνησο.