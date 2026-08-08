ΑΕΚ: Στη μνήμη των Μιχάλη Κατσούρη και Κώστα Λιάκκα το φιλικό κόντρα στην Athens Kallithea

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι ο σημερινός φιλικός αγώνας με την Athens Kallithea (20.00) θα είναι με δωρεάν είσοδο για τους φιλάθλους μας, ως μία συμβολική πράξη στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, του Μιχάλη της ΑΕΚ.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης οι δύο ομάδες θα αποτίσουν φόρο τιμής μπροστά στη Θύρα 21 και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια.

Επίσης, για σήμερα η σημαία της ΑΕΚ έξω από το Σπίτι μας στη Νέα Φιλαδέλφεια κυματίζει μεσίστια και η μορφή του Μιχάλη απεικονίζεται στα μάτριξ στην Πλατεία του Αετού.

Απόψε, όμως, η οικογένεια της ΑΕΚ τιμά τη μνήμη και του Κώστα Λιάκκα, ενός από τους πιο αγαπητούς υπαλλήλους του προπονητικού μας κέντρου στα Σπάτα, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή και ο αδόκητος χαμός του σκόρπισε τη θλίψη στα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος, για τα οποία αποτελούσε ένα ιδιαίτερα προσφιλές πρόσωπο και αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς τους. Οι παίκτες μας θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια και για τον Κώστα.»