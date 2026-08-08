· Παναθηναϊκός · ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Παναθηναϊκός: «Φουλάρει» για ΤΣΣΚΑ 1948 ο Λιβάι Γκαρσία - Έβγαλε όλο το πρόγραμμα

Στην τελική ευθεία για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια μπαίνει ο Παναθηναϊκός, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να βλέπει τον Λιβάι Γκαρσία να βγάζει σε φουλ ρυθμούς την προπόνηση του Σαββάτου (08/08).

Παναθηναϊκός: «Φουλάρει» για ΤΣΣΚΑ 1948 ο Λιβάι Γκαρσία - Έβγαλε όλο το πρόγραμμα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Στην προπόνηση του Σαββάτου (08/08) ο νεοαποκτηθέντας Λιβάι Γκαρσία ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα του Τζέικομπ Νίστρουπ, με τον διεθνή από το Τρινιντάντ & Τομπάγκο να ετοιμάζεται για ντεμπούτο στον επαναληπτικό της Σόφιας.

Στο γενικότερο πλαίσιο, η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση, ενώ ακολούθησαν τακτική και ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας.

Τέλος, το πρόγραμμα του Δανού τεχνικού ολοκληρώθηκε με παιχνίδια τρεις εναντίον τριών, με το «τριφύλλι» πλέον να μπαίνει στην τελική ευθεία για να διεκδικήσει την πρόκριση στα playoffs του Conference League.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σε συζητήσεις με τη Φενέρμπαχτσε ο Λουκάκου»

15:36 CONFERENCE LEAGUE

«Έφυγαν» 1.400 εισιτήρια για Βουλγαρία, θα ζητήσει περισσότερα ο Παναθηναϊκός!

15:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θλίψη για τον Λιονέλ Μέσι: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Χόρχε

15:09 SUPER LEAGUE

«Σε προχωρημένες επαφές με τον Ντίκμαν ο ΟΦΗ»

15:07 EUROBASKET

Ελλάδα - Ισράηλ 84-89: Δεύτερη ήττα στις λεπτομέρειες για την Εθνική Παίδων

14:47 EUROLEAGUE

Έβανς για Ζαλγκίρις: «Όταν λέω οικογένεια το εννοώ»

14:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Παίκτης της Άρσεναλ ο Μπρούνο Γκιμαράες

14:16 SUPER LEAGUE

Ο Σκίρι και πάλι στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τους Αφρικανούς

13:47 EUROLEAGUE

Υπόκλιση Mundo Deportivo σε Παναθηναϊκό AKTOR: «Μια πεντάδα που τρομάζει ολόκληρη την Ευρώπη»

13:38 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Φουλάρει» για ΤΣΣΚΑ 1948 ο Λιβάι Γκαρσία - Έβγαλε όλο το πρόγραμμα

13:15 SUPER LEAGUE 2

«Θωράκισε» τα μετόπισθεν με Ρισβάνη η ΑΕΛ

12:50 EUROBASKET

Live Streaming: Η δεύτερη «μάχη» της Εθνικής Παίδων στο Eurobasket U16 κόντρα στο Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας