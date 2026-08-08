Παναθηναϊκός: «Φουλάρει» για ΤΣΣΚΑ 1948 ο Λιβάι Γκαρσία - Έβγαλε όλο το πρόγραμμα

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Στην προπόνηση του Σαββάτου (08/08) ο νεοαποκτηθέντας Λιβάι Γκαρσία ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα του Τζέικομπ Νίστρουπ, με τον διεθνή από το Τρινιντάντ & Τομπάγκο να ετοιμάζεται για ντεμπούτο στον επαναληπτικό της Σόφιας.

Στο γενικότερο πλαίσιο, η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση, ενώ ακολούθησαν τακτική και ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας.

Τέλος, το πρόγραμμα του Δανού τεχνικού ολοκληρώθηκε με παιχνίδια τρεις εναντίον τριών, με το «τριφύλλι» πλέον να μπαίνει στην τελική ευθεία για να διεκδικήσει την πρόκριση στα playoffs του Conference League.