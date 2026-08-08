· Ζαλγκίρις

Έβανς για Ζαλγκίρις: «Όταν λέω οικογένεια το εννοώ»

Το πρώτο του μήνυμα μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στη Ζαλγκίρις έστειλε μέσω των social media ο Κίναν Έβανς.

Έβανς για Ζαλγκίρις: «Όταν λέω οικογένεια το εννοώ»
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Έπειτα από μια διετία με τη φανέλα του Ολυμπιακού, η οποία επισκιάστηκε από σοβαρούς τραυματισμούς, ο Κίναν Έβανς επιστρέφει στη Ζαλγκίρις, με την ομάδα του Κάουνας να ανακοινώνει την απόκτηση του 29χρονου γκαρντ, παραχωρώντας τον δανεικό στους Λόντον Λάιονς ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Αμερικάνος άσος έστειλε παράλληλα από μεριάς του το πρώτο μήνυμα μετά την επισημοποίηση της επιστροφής, τονίζοντας: «Όταν λέω οικογένεια, το εννοώ».

Δείτε την ανάρτηση του Κίναν Έβανς:

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