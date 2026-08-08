Θλίψη για τον Λιονέλ Μέσι: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Χόρχε

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι, με τον πατέρα του, Χόρχε, να αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 68 ετών.

Θλίψη για τον Λιονέλ Μέσι: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Χόρχε
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Βαρύ πένθος για τον Λιονέλ Μέσι και την οικογένειά του, καθώς ο πατέρας του Αργεντινού σούπερ σταρ, Χόρχε Μέσι, απεβίωσε το βράδυ της Παρασκευής (07/08) σε ηλικία 68 ετών, έπειτα από μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «La Razón» της Αργεντινής, ο Χόρχε Μέσι άφησε την τελευταία του πνοή νοσηλευόμενος σε κλινική του Ροσάριο.

Ο Χόρχε Μέσι υπήρξε ο ακρογωνιαίος λίθος στην πορεία του καλύτερου παίκτη όλων των εποχών. Πέραν από πατέρας, διετέλεσε επί σειρά ετών μάνατζερ, σύμβουλος και το πιο ισχυρό στήριγμα του Λέο, οδηγώντας τον από τα πρώτα του βήματα στη Νιούελς Ολντ Μπόις και τη μετακόμιση στη Βαρκελώνη, μέχρι τις μεταγραφές σε Παρί, Ίντερ Μαϊάμι και τις επιτυχίες με την «Αλμπισελέστε».

Η κατάσταση της υγείας του κρατιόταν ως επτασφράγιστο μυστικό, εξηγώντας εκ των υστέρων και τη φορτισμένη συναισθηματικά κατάσταση του 39χρονου σταρ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όταν είχε ξεσπάσει σε κλάματα πανηγυρίζοντας γκολ, κάνοντας λόγο για δύσκολες οικογενειακές στιγμές.

Η απώλεια του Χόρχε Μέσι έχει προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση στον χώρο του ποδοσφαίρου, με σύσσωμο το αθλητικό στερέωμα να εκφράζει τη συμπαράστασή του στον Αργεντινό σουπερστάρ.

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