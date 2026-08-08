Ρεάλ Μαδρίτης: Συλλυπητήρια στον Μέσι για την απώλεια του πατέρα του

Ο Λιονέλ Μέσι περνά δύσκολες στιγμές, καθώς θρηνεί την απώλεια του πατέρα του, Χόρχε Μέσι. Ο 68χρονος έδωσε πολύμηνη μάχη με ασθένεια, όμως τελικά άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο στο Ροζάριο.

Λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου, η Ρεάλ Μαδρίτης εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στον Αργεντινό σούπερ σταρ και την οικογένειά του.

Η ανακοίνωση:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρός της και το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του Χόρχε Μέσι, πατέρα του Λιονέλ Μέσι. Η ομάδα μας θέλει να κεφράσει τα συλλυπητήριά της προς τον Λίο, την οικογένειά του και τους αγαπημένους τους. Ας αναπαυτεί εν ειρήνη».