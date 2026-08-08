Ρεάλ Μαδρίτης: Συλλυπητήρια στον Μέσι για την απώλεια του πατέρα του
Η Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στον Λιονέλ Μέσι για τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών.
Ο Λιονέλ Μέσι περνά δύσκολες στιγμές, καθώς θρηνεί την απώλεια του πατέρα του, Χόρχε Μέσι. Ο 68χρονος έδωσε πολύμηνη μάχη με ασθένεια, όμως τελικά άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο στο Ροζάριο.
Λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου, η Ρεάλ Μαδρίτης εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στον Αργεντινό σούπερ σταρ και την οικογένειά του.
Η ανακοίνωση:
«Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρός της και το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του Χόρχε Μέσι, πατέρα του Λιονέλ Μέσι. Η ομάδα μας θέλει να κεφράσει τα συλλυπητήριά της προς τον Λίο, την οικογένειά του και τους αγαπημένους τους. Ας αναπαυτεί εν ειρήνη».