Ντεπορτίβο Λα Κορούνια: Περνάει την πόρτα του χειρουργείου ο Ομπαμεγιάνγκ

Μεγάλη πλήγμα για τη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, αφού θα χάσει τον αρχισκόρερ της, Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ ο οποίος θα υποβληθεί σε χειρουργείο, λόγω ρήξης μηνίσκου.

Επομένως, ο πρώην επιθετικός της Ντόρτμουντ και της Άρσεναλ θα απέχει για περίπου δύο μήνες από την αγωνιστική δράση.

Ο Ομπαμεγιάνγκ που είχε ξεκινήσει με φοβερή φόρμα τη σεζόν σκοράροντας 5 γκολ σε πέντε συνεχόμενες αναμετρήσεις, οδηγώντας την Ντεπορτίβο στην 7η θέση της βαθμολογίας της La Liga.