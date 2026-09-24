Ντεπορτίβο Λα Κορούνια: Περνάει την πόρτα του χειρουργείου ο Ομπαμεγιάνγκ
O Ομπαμεγιάνγκ ήταν ο κύριος λόγος που η Ντεπορτίβο ξεκίνησε πολύ δυναμικά τη σεζόν
Μεγάλη πλήγμα για τη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, αφού θα χάσει τον αρχισκόρερ της, Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ ο οποίος θα υποβληθεί σε χειρουργείο, λόγω ρήξης μηνίσκου.
Επομένως, ο πρώην επιθετικός της Ντόρτμουντ και της Άρσεναλ θα απέχει για περίπου δύο μήνες από την αγωνιστική δράση.
Ο Ομπαμεγιάνγκ που είχε ξεκινήσει με φοβερή φόρμα τη σεζόν σκοράροντας 5 γκολ σε πέντε συνεχόμενες αναμετρήσεις, οδηγώντας την Ντεπορτίβο στην 7η θέση της βαθμολογίας της La Liga.