Ολλανδία - Γερμανία: Ο Φαν Ντάικ θέλει τη νίκη στο... reunion με τον Κλοπ - Τι είπε για τον Τσάβι

Ολλανδία και Γερμανία αναμετρώνται για τον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας στη League A του Nations League.

Ολλανδία - Γερμανία: Ο Φαν Ντάικ θέλει τη νίκη στο... reunion με τον Κλοπ - Τι είπε για τον Τσάβι
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Η Ολλανδία, αντίπαλος της Εθνικής ομάδας στη League A του Nations League, μπαίνει σε νέα εποχή με τον Τσάβι στον πάγκο της.

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της πρεμιέρας απέναντι στη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ (24/9, 21:45), αποκάλυψε πως ο Καταλανός προπονητής ήταν αυτός που τον έπεισε να συνεχίσει ως αρχηγός των «Οράνιε».

«Χρειαζόμουν οικογενειακές διακοπές. Υπήρχε ένα σημαντικό ραντεβού με τον ομοσπονδιακό τεχνικό (σ.σ. τον Τσάβι). Μετά από 10 δευτερόλεπτα ήταν ξεκάθαρο σε μένα πως θα συνέχιζα. Τι μου είπε; Ότι είμαι ο Βίρτζιλ Βαν Ντάικ. Είναι ζήτημα εμπιστοσύνης, αναγνώρισης, της σημασίας που έχεις για την ομάδα σου», αποκάλυψε ο 35χρονος κεντρικός αμυντικός και συνέχισε για το reunion με τον πρώην προπονητή του στη Λίβερπουλ:

«Θα είναι ωραίο να ξαναδώ τον Γιούργκεν Κλοπ. Ελπίζουμε όμως να διασφαλίσουμε πως θα... χάσει το πρώτο του παιχνίδι ως προπονητής της Γερμανίας».

Τέλος, έκανε την αυτοκριτική του για το πρόσφατο Μουντιάλ, εκτοξεύοντας αιχμές για τα ΜΜΕ:

«Απλά δεν ήμασταν όσο καλοί χρειαζόταν να είμαστε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ένας από τους συναδέλφους σας έγραψε πως ήταν δική μου ιδέα να παίξουμε με πέντε παίκτες στην άμυνα. Αυτό δεν έχει νόημα. Απλά αποτύχαμε στο Μουντιάλ. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Δεν είχα σχέση με το αγωνιστικό πλάνο, το τεχνικό επιτελείο πήρε την απόφαση. Βγήκαν όλα αυτά τα σενάρια προς τα έξω για να με κάνουν ακόμη χειρότερα. Η άποψη πως κατέστρεψα το ολλανδικό ποδόσφαιρο δεν έχει την παραμικρή βάση».

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