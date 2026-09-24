Τραγωδία στην Πολωνία: Νεκρός σε τροχαίο ο 20χρονος ποδοσφαιριστής Όσκαρ Κόρντους

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πολωνία, με τον 20χρονο ποδοσφαιριστή να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, υπό ιδιαίτερες συνθήκες.

Ο νεαρός αμυντικός της Κάνια Γκόστιν οδηγούσε την περασμένη Δευτέρα στην παράκαμψη του Γκόστιν, όταν ένα ζαρκάδι, το οποίο είχε προηγουμένως χτυπηθεί από άλλο όχημα, εκσφενδονίστηκε και έπεσε πάνω στη BMW του.

Σύμφωνα με τις αναφορές των πολωνικών ΜΜΕ, το ζαρκάδι είχε χτυπηθεί από ένα Volkswagen που οδηγούσε ένας 52χρονος. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί στην πορεία του αυτοκινήτου του Κόρντους.

Η πρόσκρουση προκάλεσε την απώλεια ελέγχου της BMW, η οποία βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε χαντάκι. Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν σε ανάνηψη του 20χρονου, πριν αυτός μεταφερθεί αεροπορικώς σε νοσοκομείο του Πόζναν. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο Κόρντους υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί.

Ο 20χρονος είχε ενταχθεί στην Κάνια Γκόστιν κατά τη φετινή σεζόν, αγωνιζόμενος στην τέταρτη κατηγορία της Πολωνίας, κι είχε καταγράψει επτά συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Η πρώην ομάδα του, Κορόνα Πιάσκι, αλλά και η Κάνια Γκόστιν αποχαιρέτησαν τον νεαρό ποδοσφαιριστή και εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον θάνατό του μέσα από αναρτήσεις στα social media.

Από το τροχαίο δεν τραυματίστηκε ο 52χρονος οδηγός του Volkswagen, ενώ οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.