Παναθηναϊκός - Παρί: Η νέα εποχή Ομπράντοβιτς ξεκινά σε γεμάτο Telekom Center - Η ώρα και το κανάλι

Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε και η EuroLeague ανοίγει ξανά τις πόρτες της!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπαίνει σε αυτή τη νέα εποχή έχοντας αλλάξει σχεδόν τα πάντα. Νέος προπονητής, νέο αγωνιστικό σχέδιο, πέντε νέοι παίκτες και -το κυριότερο- μια διαφορετική αγωνιστική φιλοσοφία.

Η αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν και η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον «πράσινο» πάγκο, μαζί με αυτές των Δημήτρη Διαμαντίδη και Μάικ Μπατίστ, σηματοδότησαν ένα ολικό rebuilding.

Όχι απλώς μια αλλαγή προσώπων, αλλά μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ξανά μια ομάδα που θα έχει συγκεκριμένη ταυτότητα και θα μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Αντίπαλος του Παναθηναϊκού AKTOR στην πρεμιέρα της EuroLeague μέσα στο Telekom Center Athens η γαλλική Παρί (24/9, 21:15).

Στη δωδεκάδα θα βρίσκονται τόσο ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, όσο και ο Δημήτρης Μωραϊτης, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς την προηγούμενη ημέρα του αγώνα.

Όσον αφορά στην ετοιμότητα του Παναθηναϊκού, ο Σέρβος προπονητής εξήγησε πως οι «πράσινοι» έχουν πραγματοποιήσει περίπου δέκα προπονήσεις με όλους τους διαθέσιμους παίκτες, υπογραμμίζοντας πως καμία ομάδα δεν βρίσκεται στο 100% της ετοιμότητάς της στην έναρξη της σεζόν.

Πάντως, για τους υπόλοιπους τραυματίες, ο «Ζοτς» είπε: «Δεν γνωρίζουμε ακόμη. Δεν γνωρίζουμε ακόμη. Έχουμε κάποια καλά νέα, αλλά δεν είναι σε θέση να προπονηθούν με την ομάδα. Χρειάζονται χρόνο. Πόσο; Θα δούμε».

Νέα πρόσωπα, ίδια φιλοσοφία στην Παρί

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Παρί, έχει νέο προπονητή των Μαξίμ Λεφέβρ, με επτά χρόνια παρουσίας στο ΝΒΑ και τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Ο πρώην προπονητής της Παρί, Πιερίκ Πουπέ, παρέμεινε στην ομάδα ως βοηθός του Λεφέβρ.

Η φιλοσοφία νέου τεχνικού των Παριζιάνων βασίζεται σε transition παιχνίδι, πολλά τρίποντα, δυναμική διεκδίκηση στα επιθετικά ριμπάουντ και πιεστική άμυνα.

Οι Ναντίρ Ιφί και Τέρι Τάρπεϊ αποτελούν τα βασικά «όπλα» της στην περιφέρεια, ενώ ο Φρανκ Νιλικίνα μετά από μία σεζόν στον Ολυμπιακό υπέγραψε στον γαλλικό σύλλογο.

Διαιτητές του αγώνα Παναθηναϊκός-Παρί θα είναι οι Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία), Μανουέλ Ατάρντ (Ιταλία) και Έντουαρντ Ουντιάνσκι (Μεγάλη Βρετανία).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη Euroleague:

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

19:00 Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου Novasports2

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Novasports6

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί Novasports4

21:30 Μπασκόνια – Ολυμπιακός Novasports Prime

21:30 Μπαρτσελόνα – Αναντόλου Εφές Novasports5

21:45 Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasportsextra3

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

20:00 Μπεσίκτας – Βαλένθια Novasports Start

20:45 Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια Novasports5

21:45 Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Prime