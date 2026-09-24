Euroleague: Η διαδρομή του Ολυμπιακού, αρχίζει στη Βιτόρια

Ο… μαραθώνιος αρχίζει με το πρώτο βήμα. Στην EuroLeague ισχύει ακριβώς αυτό, καθώς η σεζόν είναι μεγάλη, έντονη και δύσκολη. Ο Ολυμπιακός καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του, θέλοντας να κάνει το back to back. Με ενίσχυση στο ρόστερ του, κυρίως με τις προσθήκες των Μοντέρο και ΜακΙντάιρ. Ενώ ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι κινήσεις του, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ.

Οι Πειραιώτες αρχίζουν την πορεία τους με εκτός έδρας αναμέτρηση. Σε ένα ματς που πρέπει να νικήσουν, καθώς είναι μεν μακριά απ’ την Ελλάδα, αλλά απέναντι σε αντίπαλο που δεν έχει βλέψεις για ψηλά και θα είναι μεγάλη έκπληξη ακόμη κι αν κατορθώσει να είναι στη ζώνη των play in. Την Μπασκόνια.

Οι Βάσκοι υποδέχονται στη Βιτόρια τους «ερυθρόλευκους», έχοντας προβλήματα. Με σημαντικότερο το κενό κάτω απ' τη ρακέτα, εκεί όπου μόλις χθες ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Άλεξ Λεν,, ο οποίος αποκτήθηκε πριν λίγες εβδομάδες. Εκεί αγωνίζεται και ο Κένεθ Φαρίντ πλέον, με τον Αμερικανό έμπειρο ψηλό να έχει κι αυτός κάποιες ενοχλήσεις τις τελευταίες μέρες.

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη δώσει αρκετά παιχνίδια, με σημαντικότερα τα δύο για το Super Cup με Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης. Μοιάζει να είναι πιο έτοιμος απ’ την αντίπαλό του, πέρα από ποιοτικότερος και συνολικά καλύτερος ως ομάδα.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν προβλήματα, καθώς ο Νίκολα Μιλουτίνοβ ταξίδεψε κανονικά στη Βιτόρια. Εκτός αποστολής έμειναν οι Όμηρος Νετζήπογλου, Νίκος Πλώτας και Γιώργο Μπουρνελές.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοβ, Χολ, Τζόουνς.

Η αναμέτρηση στη Βιτόρια αρχίζει στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

EUROLEAGUE – 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου

19:00 Ντουμπάι BC – Ρεάλ Μαδρίτης

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Ζαλγκίρις Κάουνας

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί

21:30 Μπαρτσελόνα – Αναντόλου Έφες

21:30 Μπασκόνια – Ολυμπιακός

21:45 Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

20:00 Μπεσίκτας – Βαλένθια

20:45 Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια

21:45 Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο