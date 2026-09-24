Euroleague: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Παρί και Μπασκόνια – Ολυμπιακός

Η νέα σεζόν της EuroLeague κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, με τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό να ρίχνονται στη μάχη της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

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Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Παρί στο Telekom Center Athens, θέλοντας να ξεκινήσει με το δεξί τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι «πράσινοι» θα έχουν ξανά στη διάθεσή τους τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Δημήτρη Μωραΐτη, ενώ εκτός παραμένουν οι Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, Κώστας Σλούκας και Μουσταφά Φαλ.

Το Παναθηναϊκός – Παρί θα ξεκινήσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 4HD.

Την ίδια ημέρα, ο Ολυμπιακός ξεκινά την προσπάθειά του εκτός έδρας, αντιμετωπίζοντας την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Οι «ερυθρόλευκοι» ανοίγουν τη σεζόν με στόχο να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν πέρυσι, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει μαζί του στη Βιτόρια 13 παίκτες, μεταξύ των οποίων και τον Νίκολα Μιλουτίνοβ.

Το Μπασκόνια – Ολυμπιακός θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Πέμπτης (24/09)