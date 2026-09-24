· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Euroleague: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Παρί και Μπασκόνια – Ολυμπιακός

Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων που θα δώσουν για την 1η αγωνιστική της Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός. 

Euroleague: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Παρί και Μπασκόνια – Ολυμπιακός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η νέα σεζόν της EuroLeague κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, με τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό να ρίχνονται στη μάχη της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Παρί στο Telekom Center Athens, θέλοντας να ξεκινήσει με το δεξί τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι «πράσινοι» θα έχουν ξανά στη διάθεσή τους τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Δημήτρη Μωραΐτη, ενώ εκτός παραμένουν οι Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, Κώστας Σλούκας και Μουσταφά Φαλ.

Το Παναθηναϊκός – Παρί θα ξεκινήσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 4HD.

Την ίδια ημέρα, ο Ολυμπιακός ξεκινά την προσπάθειά του εκτός έδρας, αντιμετωπίζοντας την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Οι «ερυθρόλευκοι» ανοίγουν τη σεζόν με στόχο να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν πέρυσι, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει μαζί του στη Βιτόρια 13 παίκτες, μεταξύ των οποίων και τον Νίκολα Μιλουτίνοβ.

Το Μπασκόνια – Ολυμπιακός θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Πέμπτης (24/09)

COMMENTS
LATEST NEWS
10:24 GREEK BASKET LEAGUE

Ηρακλής: Ο «γηραιός» ήρθε σε συμφωνία με τον Βασίλη Μουράτο

10:21 MVP

Το ποδόσφαιρο με φίλους είναι το καλύτερο workout που δεν κατάλαβες ποτέ ότι κάνεις

09:58 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Βάλτο αγόρι μου! Όταν το τρίποντο του Διαμαντίδη «σκότωσε» τους Γάλλους! (photos+video)

09:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συμφώνησε με τη Ρόμα ο Ζίρκζε

09:38 NBA

Ο Πόποβιτς παντρεύτηκε την πρώην σύζυγο του Μπουντενχόλτσερ

09:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Πού θα δείτε τα Σερβία – Ελλάδα και Ολλανδία - Γερμανία

09:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Χάρι Κέιν βρήκε με τι θα ασχοληθεί όταν αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο

09:16 SUPER LEAGUE 2

Έκλεισε Βοσνιάδη η Νίκη Βόλου

09:07 EUROLEAGUE

Euroleague: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Παρί και Μπασκόνια – Ολυμπιακός

09:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με Ζίβκοβιτς και Γιόβιτς απέναντι στην Ελλάδα - Η πιθανή ενδεκάδα της Σερβίας για τον αποψινό αγώνα

08:44 EUROLEAGUE

Euroleague: Η διαδρομή του Ολυμπιακού, αρχίζει στη Βιτόρια

08:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σερβία - Ελλάδα: Η Εθνική ρίχνεται στη μάχη του Nations League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας