Εθνική Ελλάδας: Οι σκέψεις του Γιοβάνοβιτς για το ματς με τη Σερβία – Το δίλημμα για την ενδεκάδα

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στο Nations League απέναντι στη Σερβία στο Βελιγράδι, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει σε μεγάλο βαθμό καταλήξει στα πρόσωπα που θα αποτελέσουν την αρχική ενδεκάδα.

Μετά και τη συνέντευξη Τύπου του ομοσπονδιακού τεχνικού, το ενδιαφέρον στρέφεται στις τελικές επιλογές του για την απαιτητική αναμέτρηση.

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να βρίσκεται ο Τζολάκης, ενώ στα δύο άκρα της άμυνας ο Βαγιαννίδης έχει το προβάδισμα για τη δεξιά πλευρά κι ο Τσιμίκας για την αριστερή. Στο κέντρο της άμυνας, εκτός απροόπτου, θα αγωνιστούν οι Ρέτσος και Μαυροπάνος. Ο τελευταίος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, έχοντας έρθει από την Αγγλία, και αποτελεί μία σημαντική επιλογή για την Εθνική ενόψει της πρεμιέρας.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, οι Ζαφείρης και Τριάντης είναι οι επικρατέστεροι για να ξεκινήσουν, ενώ ο Κωστούλας αναμένεται να αγωνιστεί πίσω από τον Παυλίδη, ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

Στην αριστερή πλευρά της επίθεσης το προβάδισμα έχει ο Τζόλης, ενώ το μοναδικό ερωτηματικό αφορά τη δεξιά πλευρά. Ο Καρέτσας αντιμετώπισε πρόσφατα πρόβλημα στην Ντόρτμουντ κι ο Γιοβάνοβιτς καλείται να αποφασίσει αν θα τον χρησιμοποιήσει από την αρχή. Για τη συγκεκριμένη θέση υπάρχει κι η επιλογή του Τεττέη, με την τελική απόφαση να μην έχει ακόμη ληφθεί.

Η πιθανή ενδεκάδα της Εθνικής: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Τριάντης, Καρέτσας ή Τεττέη, Κωστούλας, Τζόλης, Παυλίδης.