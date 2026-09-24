Ηρακλής: Ο «γηραιός» ήρθε σε συμφωνία με τον Βασίλη Μουράτο

Ο Βασίλης Μουράτος αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για τη συνεργασία τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι «κυανόλευκοι» αναζητούσαν έναν ακόμη Έλληνα γκαρντ, προκειμένου να προσθέσουν εμπειρία και βάθος στην περιφερειακή τους γραμμή, καταλήγοντας στην επιλογή του 28χρονου διεθνή.

Ο Μουράτος ήταν ελεύθερος και βρισκόταν σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του. Η συμφωνία με τον Ηρακλή τον φέρνει πλέον στη Θεσσαλονίκη, όπου θα ενταχθεί στο σύνολο του Ζόραν Λούκιτς.

Την περασμένη σεζόν ο Έλληνας γκαρντ αγωνίστηκε με το Περιστέρι, καταγράφοντας 3,1 πόντους, 1,9 ασίστ και 1,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 23 παιχνίδια στη Stoiximan GBL, στα οποία είχε περίπου 13 λεπτά συμμετοχής.

Στο FIBA Europe Cup, ο Μουράτος είχε 2,8 πόντους, 3 ασίστ και 2,4 ριμπάουντ ανά αγώνα, αγωνιζόμενος για 15,4 λεπτά κατά μέσο όρο σε 13 αναμετρήσεις.