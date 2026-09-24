Φεύγει ξανά από το Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα: Πότε θα επιστρέψει
Οι εργασίες για την οροφή του Κάμπ Νου αναγκάζουν την Μπαρτσελόνα να μετακομίσει προσωρινά στο Μονζουίκ, ενώ το κόστος του project Espai Barça φτάνει τα 1,8 δισ. ευρώ.
Οι «μπλαουγκράνα» θα χρειαστεί να εγκαταλείψουν ξανά το γήπεδο τους, καθώς οι εργασίες ανακατασκευής του ιστορικού γηπέδου συνεχίζονται και πλέον επικεντρώνονται στην κατασκευή της οροφής.
Όπως αναφέρει το «The Athletic», η Μπαρτσελόνα θα αγωνιστεί κανονικά στο Καμπ Νόου τη σεζόν 2026/27, όμως στη συνέχεια θα μετακομίσουν ξανά στο Ολυμπιακό Στάδιο Λουίς Κομπάνς στο Μονζουίκ. Η επιστροφή στη φυσική τους έδρα τοποθετείται πλέον τον Ιανουάριο του 2028.
Η συγκεκριμένη μετακόμιση είναι απαραίτητη, καθώς μεγάλο μέρος των εργασιών για την οροφή πρέπει να γίνει από το εσωτερικό του σταδίου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διεξάγονται παράλληλα αγώνες.
Η χωρητικότητα του Καμπ Νόου έχει αυξηθεί περίπου στις 62.000 θέσεις, ενώ ο τελικός σχεδιασμός προβλέπει γήπεδο 105.000 θεατών. Η πλήρης λειτουργία του αναμένεται από τη σεζόν 2028/29.
Παράλληλα, το κόστος του project Espai Barça έχει αυξηθεί στα 1,8 δισ. ευρώ, ενώ με τον νέο δανεισμό ύψους 510 εκατ. ευρώ οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις της Μπαρτσελόνα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ και, υπό προϋποθέσεις, να φτάσουν τα 2,6 δισ. ευρώ.