Nations League: Έλληνας διαιτητής θα «σφυρίξει» αύριο το Βοσνία - Πολωνία

Ο διεθνής διαιτητής, Τάσος Παπαπέτρου, ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει αύριο τον αγώνα Πολωνία-Βοσνία για την 1η αγωνιστική του φετινού Nations League.

Ο 41χρονος διεθνής ρέφερι θα έχει για βοηθούς τους Τρύφωνα Πετρόπουλο και Πέτρο Πάτρα, ενώ 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Φώτης Πολυχρόνης. Επίσης, VAR θα είναι ο Ιωάννης Παπαδόπουλος και βοηθός του (AVAR) ο Σπύρος Ζαμπαλάς.