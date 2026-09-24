Nations League: Έλληνας διαιτητής θα «σφυρίξει» αύριο το Βοσνία - Πολωνία

Ποιος Έλληνας διαιτητής θα διευθύνει αναμέτρηση του Nations League 

Nations League: Έλληνας διαιτητής θα «σφυρίξει» αύριο το Βοσνία - Πολωνία
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Ο διεθνής διαιτητής, Τάσος Παπαπέτρου, ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει αύριο τον αγώνα Πολωνία-Βοσνία για την 1η αγωνιστική του φετινού Nations League.

Ο 41χρονος διεθνής ρέφερι θα έχει για βοηθούς τους Τρύφωνα Πετρόπουλο και Πέτρο Πάτρα, ενώ 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Φώτης Πολυχρόνης. Επίσης, VAR θα είναι ο Ιωάννης Παπαδόπουλος και βοηθός του (AVAR) ο Σπύρος Ζαμπαλάς.

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