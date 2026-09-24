Εθνική Γαλλιάς: Νοκ άουτ με τραυματισμό ο Κονατέ - Παίρνει τη θέση του ο Γιορό

Απρόοπτο για τον Ιμπραχίμα Κονατέ

Εθνική Γαλλιάς: Νοκ άουτ με τραυματισμό ο Κονατέ - Παίρνει τη θέση του ο Γιορό
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Με το πρώτο του απρόοπτο στη θητεία του ως ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Γαλλίας ήρθε αντιμέτωπος ο Ζινεντίν Ζιντάν, καθώς καλείται να διαχειριστεί τον τραυματισμό του κεντρικού του αμυντικού, Ιμπραχίμα Κονατέ.

Όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας, ο στόπερ της Ρεάλ Μαδρίτης τραυματίστηκε στο δεξί του γόνατο κατά την διάρκεια της προπόνησης και θα τεθεί εκτός των υποχρεώσεων της ομάδας για το Nations League.

Τη θέση του Κονατέ, που θα επιστρέψει στη Μαδρίτη για να ξεκινήσει την αποθεραπεία του και να εξεταστεί το μέγεθος του τραυματισμού του, θα πάρει ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λένι Γιορό.

Η Γαλλία κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή 25/09 την Τουρκία, δύο φορές το Βέλγιο (28/09 και 5/10) καθώς και την Ιταλία (02/10).

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