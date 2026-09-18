Εθνική Γαλλίας: Ο Ζιντάν αλλάζει τα πάντα - Όλοι οι νέοι κανόνες που θεσπίζει

Η Εθνική Γαλλίας εισέρχεται από σήμερα (18/09) και επίσημα στην εποχή του Ζινεντίν Ζιντάν. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα ανακοινώσει σήμερα την πρώτη του αποστολή για τους επερχόμενους αγώνες για το Nations League.

Ο άλλοτε προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης που περίμενε καρτερικά να διαδεχθεί τον Ντιντιέ Ντεσάμπ στον πάγκο των «Τρικολόρ» φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με τον προκάτοχό του και εισάγει μια νέα σειρά από κανόνες στον τρόπο λειτουργίας του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος αλλά στην πρόσβαση που θα έχουν τα media.

H πρώτη αλλαγή που θα εφαρμοστεί μάλιστα από σήμερα έχει να κάνει με τον τρόπο ανακοίνωσης της αποστολής. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, δίχως την παρουσία τηλεοπτικών καμερών. Η συνέντευξη Τύπου θα μεταδοθεί μόνο από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης της Ομοσπονδίας.

Στην επόχη Ντεσάμπ διάφορα τηλεοπτικά μέσα είχαν τη δυνατότητα να καλύψουν τόσο την ανακοίνωση της αποστολής όσο και την συνέντευξη Τύπου που ακολουθούσε, κάτι το οποίο - τουλάχιστον προς το παρόν - καταργεί ο Ζιντάν.

Μια ακόμα αλλαγή που έχει εισηγηθεί ο Ζιντάν είναι η η κατάργηση της μαζικής παρουσίας των ΜΜΕ έξω από το προπονητικό κέντρο της ομάδας. Αυτό γίνεται καθώς η άφιξη των ποδοσφαιριστών είχε μετατραπεί σε ξεχωριστό θέμα από τα Γαλλικά media, δίνοντας έμφαση στην εμφάνιση των ποδοσφαιριστών, κάτι το οποίο ο «Ζιζού» δεν επιθυμεί.

Όπως και στην πρώτη συνέντευξη Τύπου του Ζιντάν, η Ομοσπονδία θα είναι η μοναδική που θα παρέχει το απαραίτητο οπτικοακουστικό υλικό. Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις μικτές ζώνες με τους παίκτες κατά τις πρώτες ημέρες του προπονητικού καμπ της Γαλλίας, σε μια αλλαγή σε σχέση με την εποχή του Ντεσάμπ, όταν οι συνεντεύξεις Τύπου πραγματοποιούνταν με δύο ποδοσφαιριστές.

Ο Ζιντάν έχει επίσης ενημερώσει πως δεν πρόκειται να παραχωρήσει καμία συνέντευξη κατά τη διάρκεια του πρώτου παραθύρου των Εθνικών ομάδων. Αξίζει να σημειωθεί πως σε όλη την προπονητική του καριέρα αποφευγεί τις συνεντεύξεις εκτός από τις υποχρεωτικές συνεντεύξεις Τύπου.