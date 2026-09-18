Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: «Παρών» στο Telekom Center Athens ο Μυστακίδης

Μετά την παρουσία του στο Άμπου Ντάμπι οπού συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ αλλά και τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, ο Τέλης Μυστακίδης θα δώσει το «παρών» στο 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν (18/09,17:30).

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ επέστρεψε χθες στην Ελλάδα και θα βρίσκεται το απόγευμα στα επίσημα του Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν.

Σημειώνεται πως ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που θα συμμετέχει στο τουρνουά - ορόσημο που διοργανώνει ο Παναθηναϊκός και μάλιστα, μετά τις δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου χθες στη συνέντευξη Τύπου, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη νέα εποχή του ΠΑΟΚ και τον ίδιο τον Μυστακίδη.