Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός θα είναι και πάλι διεκδικητής του τροπαίου»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Aktor είναι γνωστός ως «koumar» στις τάξεις των Σέρβων οπαδών και αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ρώτησε τους δημοσιογράφους, τι σημαίνει η λέξη. Εκείνοι του απάντησαν ότι σημαίνει «νονός», με τον Γιαννακόπουλο να σχολιάζει: «Αυτό είναι καλό!».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε αν γνωρίζει πόσοι πόσοι άνθρωποι στη Σερβία τον ακολουθούν: «Όταν σπούδαζα στο Λονδίνο, ο συγκάτοικός μου ήταν Σέρβος. Από τότε, ερωτεύτηκα τη Σερβία και έκανα πολλούς, πολλούς φίλους. Αυτό ήταν πολύ πριν το μπάσκετ και πολύ πριν από τον Ζέλικο... Αγαπώ τη Σερβία, οπότε νομίζω ότι είναι αμοιβαίο. Ναι, το πιστεύω πραγματικά. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, είμαι οπαδός της Παρτιζάν στη Σερβία».

Αναλυτικά όσα είπε για:

Για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό: «Ήξερα βαθιά μέσα μου ότι μια μέρα θα συνέβαινε, ότι θα επέστρεφε εδώ. Είναι μοιραίο. Είμαι πολύ χαρούμενος που συνέβη φέτος. Ελπίζω να έχουμε επιτυχημένα αποτελέσματα. Αλλά, όπως είπα στη συνέντευξη Τύπου, για μένα αυτή η σεζόν από μόνη της είναι μια επιτυχία».

Για την πίεση που ακολουθεί τον Ομπράντοβιτς και τις προσδοκίες ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει τον τίτλο με μια νέα ομάδα, ο Γιανακόπουλος ζήτησε προσοχή και τόνισε τη σημασία παραγόντων που δεν μπορούν να προβλεφθούν: «Κοιτάξτε, η ιστορία έχει δείξει ότι δεν έχει σημασία μόνο το πώς χτίζεις μια ομάδα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου στο τέλος της σεζόν, καλή υγεία, μερικές φορές τύχη. Ναι, το να έχεις τον προπονητή Ζέλικο σου δίνει πάντα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το να έχεις μια καλή ομάδα σου δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τώρα δεν θα ήθελα να κάνω προβλέψεις. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ένας από τους κύριους διεκδικητές του τροπαίου».

Για την ανασυγκρότηση της Παρτιζάν: «Πρέπει να είμαι 100% ειλικρινής. Δεν έχω παρακολουθήσει πραγματικά όλες τις κινήσεις που έγιναν αυτό το καλοκαίρι. Οπότε το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τους ευχηθώ τα καλύτερα. Αλλά πώς θα μπορούσα να προβλέψω;»

Για τον μεγάλο αριθμό Σέρβων παικτών που άφησαν ένα απίστευτα βαθύ σημάδι στον Παναθηναϊκό και του ζητήθηκε να ξεχωρίσει έναν… «Πρέπει να είναι μόνο Σέρβος... Μπορώ να προέρχομαι από την πρώην Γιουγκοσλαβία; Στόγιαν Βράνκοβιτς! Για πάντα, για πάντα στην καρδιά μου! Ναι!».

Όταν αναφέρθηκαν ονόματα όπως ο Νίκολα Πέκοβιτς, ο Ντέγιαν Τομάσεβιτς και ο Ντούσαν Κέτσμαν, άτομα που φόρεσαν τη φανέλα της Παρτιζάν και του Παναθηναϊκού... ο Γιαννακόπουλος ξεχώρισε ένα συγκεκριμένο όνομα. «Τομάσεβιτς! Ναι! Έπαιζε με το κεφάλι του. Έπαιζε με το κεφάλι του. Και σέβομαι τους ανθρώπους, σέβομαι τους παίκτες που χρησιμοποιούν το μυαλό τους περισσότερο από τις σωματικές τους ικανότητες».

Σε ερώτηση για τον Νίκολα Γιόκιτς και την πρόταση που του έκανε, σχολίασε: «Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, σταμάτησα να παρακολουθώ NBA την ημέρα που ο Μάικλ Τζόρνταν σταμάτησε να ντριμπλάρει την μπάλα. Σοβαρά. Άρχισα να παρακολουθώ ξανά το NBA λίγο όταν ο Γιόκιτς πήγε εκεί. Πιστεύω ότι είναι στους 10 κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών. Θα ήθελα πολύ να τον δω με τη φανέλα του Παναθηναϊκού».