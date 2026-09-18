Με Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς κόντρα στην Ελλάδα η αποστολή της Εθνικής Σερβίας για το Nations League
Με Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς απέναντι στην Εθνική μας ομάδα η αποστολή της Σερβίας για το Nations League
Ανακοινώθηκαν οι κλήσεις της Εθνικής Σερβίας για τις επερχόμενες αναμετρήσεις του Uefa Nations League, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να αντιμετωπίζει την Σερβία στις 24/09.
Κανονικά έχουν συμπεριληφθεί στην αποστολή τόσο ο επιθετικός της ΑΕΚ, Λόυκα Γίοβιτς, όσο και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Στις κλήσεις συμπεριλαμβάνεται και ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού, Νεμάνια Μαξίμοβιτς.
Η αποστολή της Εθνικής Σερβίας:
Εκτός από τον εντός έδρα με την Εθνική μας στις 24/09 η Σερβία θα αντιμετωπίσει επίσης στις 27 του ίδιου μήνα την Ολλανδία, ξανά εντός έδρας και μετά έχει δύο σερί εκτός ενάντια σε Γερμανία (01/10) και Ολλανδία (04/10).