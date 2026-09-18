· Σερβία

Με Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς κόντρα στην Ελλάδα η αποστολή της Εθνικής Σερβίας για το Nations League

Με Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς απέναντι στην Εθνική μας ομάδα η αποστολή της Σερβίας για το Nations League 

Με Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς κόντρα στην Ελλάδα η αποστολή της Εθνικής Σερβίας για το Nations League
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Ανακοινώθηκαν οι κλήσεις της Εθνικής Σερβίας για τις επερχόμενες αναμετρήσεις του Uefa Nations League, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να αντιμετωπίζει την Σερβία στις 24/09.

Κανονικά έχουν συμπεριληφθεί στην αποστολή τόσο ο επιθετικός της ΑΕΚ, Λόυκα Γίοβιτς, όσο και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Στις κλήσεις συμπεριλαμβάνεται και ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού, Νεμάνια Μαξίμοβιτς.

Η αποστολή της Εθνικής Σερβίας:

https://www.instagram.com/p/Dda9EwPIb5a/

Εκτός από τον εντός έδρα με την Εθνική μας στις 24/09 η Σερβία θα αντιμετωπίσει επίσης στις 27 του ίδιου μήνα την Ολλανδία, ξανά εντός έδρας και μετά έχει δύο σερί εκτός ενάντια σε Γερμανία (01/10) και Ολλανδία (04/10).

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