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Nations League: Κάνουν... φτερά τα εισιτήρια της Ελλάδας για το παιχνίδι με τη Σερβία

Εξαντλούνται τα εισιτήρια για τον κρίσιμο αγώνα της «γαλανόλευκης».

Nations League: Κάνουν... φτερά τα εισιτήρια της Ελλάδας για το παιχνίδι με τη Σερβία
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Με γοργούς ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια για την ιστορική αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία στο Βελιγράδι, καθώς έχουν απομείνει πλέον ελάχιστες διαθέσιμες θέσεις.

Η «γαλανόλευκη» ετοιμάζεται για μία ξεχωριστή στιγμή, καθώς θα πραγματοποιήσει την πρεμιέρα της στη League A του UEFA Nations League, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Σερβία.

Η ζήτηση για τα εισιτήρια είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τη διάθεσή τους προς τους Έλληνες φιλάθλους να συνεχίζεται μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου, εφόσον φυσικά υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση είναι μεγάλο, με την ελληνική παρουσία στις εξέδρες του Βελιγραδίου να αναμένεται σημαντική για το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής στη νέα της περιπέτεια στη League A.

H ανακοίνωση της Ομοσπονδίας αναφέρει

«Ο πρώτος αγώνας της "γαλανόλευκης" στην κορυφαία κατηγορία διεξάγεται στις 24 Σεπτεμβρίου (21:45 ώρα Ελλάδας) στο στάδιο Rajko Mitic και η Εθνική χρειάζεται τους φιλάθλους της στο πλευρό της!

Οι φίλοι του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος που επιθυμούν να παρακολουθήσουν διά ζώσης το ιστορικό παιχνίδι, δεν έχουν παρά να πατήσουν ΕΔΩ για να μεταφερθούν στην πλατφόρμα pame-ethniki, να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες και να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους».

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Nations League: Κάνουν... φτερά τα εισιτήρια της Ελλάδας για το παιχνίδι με τη Σερβία

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